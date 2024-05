UBS-Chef - Verzögerung bei Zusammenführung von Daten ist ein Risiko

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Für die Großbank UBS gibt es bei der Überführung von Daten der übernommenen Credit Suisse ein zeitliches Risiko.

"Wir sind ziemlich überzeugt, dass unser wirkliches Risiko eher eine Verzögerung ist als die Frage, ob wir in der Lage sind, das Projekt durchzuführen oder nicht", sagte Konzerchef Sergio Ermotti am Montag auf einer Veranstaltung von LSEG und Reuters. Für die Kunden würde eine mögliche Verzögerung nicht so sehr ins Gewicht fallen. Entscheidend sei, diesen Prozess für die Kunden so reibungslos wie möglich zu machen.

Für die UBS würde eine mögliche Verzögerung zu zusätzlichen Kosten führen. "Für uns besteht das eigentliche Risiko darin, dass wir die Realisierung von Synergien hinauszögern müssen. In diesem Sinne müssen wir natürlich planen und glaubwürdig sein in dem, was wir tun. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, aber wir sind nicht selbstgefällig."

