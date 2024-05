Ukraine greift Ziele in Russland mit Raketen und Drohnen an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Die Ukraine hat mehrere Ziele in Russland angegriffen.

Drohnen hätten Brände in einem Öldepot und einem Stromumspannwerk in den russischen Regionen Belgorod und Lipezk verursacht, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag aus ukrainischen Geheimdienstkreisen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass man 16 Raketen und 31 Drohnen abgefangen habe, die die Ukraine in der Nacht auf russisches Territorium abgefeuert habe, darunter zwölf Raketen auf die Grenzregion Belgorod.

Derzeit befinden sich russische Truppen in der Ukraine vor allem im Nordosten nahe der zweigrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Vormarsch. Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, sprach von einer schwierigen Situation, weil russischen Truppen nun auch in kleinen Verbänden angriffen. Ukrainischen Soldaten mangelt es etwa an Munition, das russische Militär ist derzeit hinsichtlich Truppenstärke und Munition erheblich im Vorteil.

Die Ukraine attackierte dennoch mehrfach Ziele in Russland. Der neue Angriff habe das Öldepot "Oskolneftesnab" in der Nähe der Stadt Starji Oskol in der russischen Region Belgorod sowie das Stromumspannwerk "Jelezkaja" in der Region Lipezk getroffen, hieß es in ukrainischen Geheimdienstkreisen. Die russische Industrie, die an der Kriegsführung gegen die Ukraine beteiligt sei, bleibe ein legitimes Ziel.

(Bericht von Anastasiia Malenko, Lidia Kelly , geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)