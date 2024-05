EQS-News: 3U Konzern mit erwartet solider Aufwärtsentwicklung im 1. Quartal 2024

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

3U Konzern mit erwartet solider Aufwärtsentwicklung im 1. Quartal 2024



14.05.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





3U Konzern mit erwartet solider Aufwärtsentwicklung im 1.Quartal 2024

3U setzt mit Umsatzplus von 3,4 % Wachstum in Q1 2024 fort

Entwicklung der Segmente bestätigt resilientes Geschäftsmodell

Operative Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen

Vorstand bekräftigt Prognose für Geschäftsjahr 2024

Marburg, 14. Mai 2024 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) ist erwartet solide in das neue Geschäftsjahr 2024 gestartet und konnte ihren Wachstumskurs fortsetzen. Der Konzernumsatz ist im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,4 % auf EUR 13,7 Mio. (Q1 2023: EUR 13,3 Mio.) gestiegen. Dabei hat maßgeblich die Entwicklung der beiden Segmente ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) sowie SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) zur Aufwärtsentwicklung beigetragen.

Stärkster Wachstumstreiber war das Segment ITK mit einem Plus von über 50 %. Das Segment SHK konnte nach einer schwachen Baukonjunktur im letzten Jahr in den ersten Monaten 2024 im Umsatz wieder leicht zulegen. Aufgrund niedriger Vermarktungspreise sowie mehrerer Ausfälle in den Windparks konnte das Segment Erneuerbare Energien an die gute Entwicklung des Vorjahres im ersten Quartal 2024 nicht anknüpfen. Insbesondere ein technischer Defekt im Umspannwerk des Windparks Langendorf hatte dazu geführt, dass im Januar nahezu kein Strom eingespeist werden konnte. Dieser Defekt war jedoch Anfang Februar behoben.

Der vor allem akquisitionsbedingt gestiegene Personalaufwand, der höhere sonstige betriebliche Aufwand, der insbesondere auf die Wartungsaufwendungen und die Reparaturen an den Windenergieanlagen zurückzuführen war und der gestiegene Materialaufwand führten wie erwartet zu einem Rückgang des EBITDA. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Konzern betrug im Berichtsquartal EUR 0,7 Mio. nach EUR 1,9 Mio. im Vorjahresquartal. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 5,5 % (Q1 2023: 14,0 %).

Die Abschreibungen im ersten Quartal 2024 beliefen sich auf EUR 1,0 Mio. (Q1 2023: EUR 0,9 Mio.). Im Berichtszeitraum verzeichnete 3U auch weiterhin ein positives Finanzergebnis in Höhe von EUR 0,3 Mio. (Q1 2023: EUR 0,8 Mio.) sowie einen Steuerertrag in Höhe von EUR 0,1 Mio. (Q1 2023: Steueraufwand EUR 0,2 Mio.).

Das auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Konzernergebnis belief sich auf EUR 0,1 Mio. (Q1 2023: EUR 1,4 Mio.).

Ausbalanciertes Geschäftsmodell sorgt für Wachstum

Das Segment ITK konnte seinen Umsatz im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr um 53,1 % von EUR 3,1 Mio. auf EUR 4,8 Mio. steigern. Dem erwartungsgemäßen Rückgang im Bereich Voice Retail standen sehr deutliche Zuwächse in den Bereichen Managed Services und Voice Business gegenüber. Das Segment-EBITDA verbesserte sich auf EUR 1,2 Mio. (Q1 2023: EUR 0,9 Mio.). Die EBITDA-Marge beträgt im ersten Quartal 2024 24,7 % nach 29,7 % im vergleichbaren Vorjahresquartal.

Witterungsbedingt und vor allem aufgrund eines technischen Defekts im Umspannwerk des Windparks Langendorf im Januar verzeichnete das Segment Erneuerbare Energien im Berichtszeitraum einen deutlich geringeren Stromertrag als im starken ersten Quartal 2023. In der Folge sowie aufgrund niedriger Monatsmarktwerte reduzierte sich der Umsatz um 54,6 % und erreichte ein Niveau von EUR 1,2 Mio. (Q1 2023: EUR 2,5 Mio.). Die Ergebnisse im Berichtszeitraum waren durch die genannten außerplanmäßigen Reparaturkosten belastet. Das Segment-EBITDA ging im Quartalsvergleich um 64,7 % auf EUR 0,7 Mio. zurück (Q1 2023: EUR 1,9 Mio.).

Der Umsatz des Segments SHK legte im ersten Quartal 2024 um 2,9 % auf EUR 8,0 Mio. zu (Q1 2023: 7,8 Mio.). Insbesondere die steigende Nachfrage nach Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern und Stromspeichern beziehungsweise kompletten PV-Anlagen machte sich in der Ausweitung des Onlinehandels im Berichtszeitraum positiv bemerkbar. Vor dem Hintergrund geringfügig gestiegener operativer Aufwendungen ergab sich ein EBITDA von EUR –0,2 Mio. (Q1 2023: EUR –0,1 Mio.).

Gesunde Bilanzrelationen als Basis für zukünftiges Wachstum

Die Bilanzsumme lag zum 31. März 2024 mit EUR 119,3 Mio. auf dem Niveau vom 31. Dezember 2023 (EUR 119,3 Mio.). Auf der Aktivseite ist der Anstieg der Vorräte um EUR 2,6 Mio. auf EUR 16,3 Mio. vor allem auf die erhöhte Bevorratung im SHK-Segment zurückzuführen. Der Rückgang der liquiden Mittel um EUR 4,2 Mio. im Konzern steht überwiegend im Zusammenhang mit dieser Entwicklung.

Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2024 veränderte sich gegenüber dem Jahresende 2023 mit 75,2 % kaum. Die Gesamtverbindlichkeiten wurden von EUR 29,8 Mio. leicht auf EUR 29,6 Mio. reduziert, was zur Verbesserung des Verschuldungsgrades auf 33,1 % beitrug (31. Dezember 2023: 33,2 %). Der Netto-Cash-Bestand war trotz reduzierter Finanzverbindlichkeiten rückläufig und belief sich am Ende der Berichtsperiode auf EUR 35,9 Mio. nach EUR 39,8 Mio. am 31. Dezember 2023.

Ausblick: Konsequente Umsetzung der profitablen Wachstumsstrategie – Positive Prognose für 2024 bestätigt

Für den Jahresfortgang 2024 erwartet das Unternehmen weiteres profitables Wachstum. Der Vorstand geht von einem anhaltend positiven Geschäftsverlauf im Segment ITK aus. Zugleich setzt er im Zuge der Wertsteigerungsstrategie MISSION 2026 konsequent die notwendigen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im SHK-Onlinegeschäft um. Dies umfasst die Neuausrichtung des Angebotssortiments sowie den spürbaren Ausbau renditestarker Produkte und Services. Im Bereich der Erneuerbaren Energien investiert 3U plangemäß umfangreiche Mittel in den Ausbau der eigenen Stromerzeugerkapazitäten. Nachdem die Genehmigung des Repowering-Projekts im Windpark Langendorf vorliegt, kann der Konzern in den kommenden Quartalen mit der Umsetzung des Vorhabens fortfahren, sodass die installierte Leistung in Langendorf bis Ende 2025 von 22,5 MW auf insgesamt 43 MW planmäßig ausgebaut werden kann. In Abhängigkeit der Rahmenbedingungen in der Baubranche rechnet der Konzern im späteren Jahresverlauf zudem mit weiteren Zuwächsen im Segment SHK.

3U erwartet für 2024 Gesamterlöse – ohne Zukäufe – in einer Bandbreite von EUR 58 Mio. bis EUR 62 Mio., was einer organischen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 10 % bis 18 % entspricht. Aufgrund der notwendigen Vorlaufinvestitionen in die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von 3U sowie in Verbindung mit dem Start der Repowering-Maßnahmen am Standort Langendorf wird 2024 eine EBITDA-Marge im Bereich von 7 % bis 8 % erwartet. Ohne diese Einmaleffekte würde die Rendite 2024 gegenüber 2023 weiter verbessert.

„Der Jahresauftakt bestätigt unsere Zuversicht 2024 weiter spürbar zu wachsen. Insbesondere unsere Expansionsstrategie im Segment ITK trägt mit zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis Früchte. Unsere Zuversicht stützt sich zudem auf die leicht verbesserten konjunkturellen Rahmenbedingungen, was die Nachfrage im größten Segment des Konzerns SHK begünstigt, wenngleich das Geschäft mit Wärmeerzeugern aktuell noch sehr schleppend verläuft. Im Segment Erneuerbare Energien liegt der Fokus klar auf der Expansion unserer Kapazitäten vor allem im Windpark Langendorf“, kommentiert Uwe Knoke, Vorstandsmitglied der 3U Holding AG die Entwicklung in den ersten drei Monaten.

3U Kennzahlen

Q1 2024 Q1 2023 +/- Konzernumsatz EUR Mio. 13,7 13,3 3,4 % ITK EUR Mio. 4,8 3,1 53,1 % Erneuerbare Energien EUR Mio. 1,2 2,5 –54,6 % SHK EUR Mio. 8,0 7,8 2,9 % Konzern-EBITDA EUR Mio. 0,7 1,9 –59,8 % ITK EUR Mio. 1,2 0,9 27,5 % Erneuerbare Energien EUR Mio. 0,7 1,9 –64,7 % SHK EUR Mio. –0,2 –0,1 EBITDA-Marge % 5,5 14,0 ITK % 24,7 29,7 Erneuerbare Energien % 58,1 74,7 SHK % –2,7 –1,7 Konzernergebnis EUR Mio. 0,1 1,4 –95,1 % 31.03.2024 31.12.2023 +/- Eigenkapitalquote % 75,2 75,1 Liquide Mittel EUR Mio. 51,2 55,4 –7,6 % Working Capital EUR Mio. 68,7 68,9 –0,2 % Netto-Cash EUR Mio. 35,9 39,8 –9,7 % Free Cashflow EUR Mio. –3,5 –7,4 Mitarbeiter FTE 160 164 –2,4 %

Heute findet um 10:00 Uhr (MESZ) der Q1 2024 Earnings Call der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, statt.

Um am Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

https://montegaconnect.de/event/iwh11ynw32ug1yr7vxzpo9wv6bhy4te3

Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach der Veranstaltung unter 3u.net/newsroom/mediathek/ zur Verfügung stehen.

Der Zwischenbericht zum ersten Quartal 2024 steht unter 3u.net/investor-relations/finanzberichte/ als Download für Sie bereit.

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations

3U HOLDING AG

Frauenbergstraße 31-33

D-35039 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net

14.05.2024 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sprache: Deutsch Unternehmen: 3U HOLDING AG Frauenbergstraße 31-33 35039 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421/999-1200 Fax: +49 (0)6421/999-1222 E-Mail: IR@3U.net Internet: www.3u.net ISIN: DE0005167902 WKN: 516790

Ende der Mitteilung

14.05.2024 CET/CEST