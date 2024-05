EQS-News: Energy S.p.A.: Zuschlag für die Lieferung von Stromspeichersystemen und Dienstleistungen im Wert von 25,7 Mio. Euro in Österreich.

EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Energy S.p.A.: Zuschlag für die Lieferung von Stromspeichersystemen und Dienstleistungen im Wert von 25,7 Mio. Euro in Österreich.

CEO Davide Tinazzi: "Eine internationale Anerkennung für die Führungsrolle und das Know-how von Energy auf dem Gebiet der Energiewende."

Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua, Italien), 14. Mai 2024 – Energy S.p.A. ("Unternehmen" oder "Energy"), ein führender italienischer Anbieter von Speichersystemen für Energie aus erneuerbaren Quellen (BESS, Battery Energy Storage System), der an der Euronext Growth in Mailand notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), gibt den Zuschlag für eine große Ausschreibung in Österreich für die Lieferung von Stromspeichersystemen und die Erbringung einer Reihe damit verbundener Dienstleistungen an die ASFINAG, Österreichs Autobahnkonzessionsgesellschaft, bekannt, mit dem Ziel, die Netzinfrastruktur für alternative Mobilität auszubauen. Der Gesamtwert der Lieferung der Speichersysteme und der Dienstleistungen beläuft sich auf 25,7 Mio. Euro, mit einer zusätzlichen Option zugunsten der ASFINAG für weitere Lieferungen in Höhe von ca. 3 Mio. Euro.

Die Ausschreibung wurde im Rahmen einer zeitlich befristeten Arbeitsgemeinschaft, kurz ARGE, zusammen mit der Königskreuz GmbH (ein in Österreich eingetragenes Unternehmen mit Sitz in Tiefgraben, Oberösterreich) durchgeführt. Energy S.p.A. ist der federführende Partner des zeitlich begrenzten Konsortiums (mit dem Namen "ARGE Energy S.p.A. Königskreuz GmbH") und wird ab dem Sommer für etwa 18 Monate alle Speichersysteme (im Wert von etwa 22 Mio. Euro) und die zugehörigen Dienstleistungen liefern.

Die Ausschreibung ist die erste ihrer Art, die Energy S.p.A. als Teil der ARGE Energy S.p.A. Königskreuz GmbH gewonnen hat, und ist eine internationale Anerkennung der Strategie von Energy S.p.A., die ihre führende Position im Bereich der erneuerbaren Energien bestätigt. Das Unternehmen steht an der Spitze des Übergangs zu einer nachhaltigen Energiezukunft und investiert ständig in die Forschung, um immer effizientere und nachhaltigere Produkte zu entwickeln, was seinen Einfluss auf dem europäischen Energiespeichermarkt unterstreicht.

"Wir sind stolz auf die Anerkennung unseres Projekts durch die österreichische Behörde. Die ASFINAG ist ein dynamisches Unternehmen, das in der EU Maßstäbe setzt und als Vorbild für die DACH-Region gilt, die sich ehrgeizige Ziele gesetzt hat, um bis 2030 einen ökologischen, digitalen und mobilen Wandel voranzutreiben", erklärte Davide Tinazzi, CEO von Energy S.p.A. "Der Einsatz von Speichersystemen ist der Schlüssel zum Erreichen aller drei Ziele: vollständige Energieautonomie bis zu diesem Zeitpunkt, Energieresilienz zum Schutz von Daten (ein hochaktuelles Thema) und Autobahnschnellladung mit Hilfe von Energie aus erneuerbaren Quellen. Dieser Entscheidung stand am Ende eines Auswahlprozesses an dem mehrere Industrieunternehmen teilnahmen und bestätigt die Vorreiterrolle von Energy im Bereich der Energiewende. Energy S.p.A. erhielt den Zuschlag aufgrund seines Know-hows, das unter den wenigen europäischen Herstellern von Speichersystemen einzigartig ist, sowie aufgrund der richtigen Mischung aus finanzieller Wettbewerbsfähigkeit, seiner Speicher- und Cloud-Service-Technologie und der nachweislichen Zuverlässigkeit seiner Produkte. Die von der ASFINAG ausgewählten Speichersysteme decken die gesamte zeroCO2-XL-Plattform von Energy ab, sofern keine Anpassungen für spezifische Projektanforderungen erforderlich sind. Dies beweist sowohl die Stärke der von Energy im vergangenen Jahr getroffenen Entscheidungen als auch die Flexibilität des Unternehmens, sich an spezielle Anforderungen anzupassen. Wir sind beide Branchenführer, die die Stärken des jeweils anderen anerkennen".

Mit der Gründung des vorläufigen Konsortiums am 13.5.2024 wurde die Auftragsvergabe wirksam und der Beginn der Arbeiten markiert.

***

Energy S.p.A. wurde 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet und ist seit dem 1. August 2022 an der Mailänder Börse Euronext Growth notiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Provinz Padua, Italien, ist branchenführend im Bereich der Energiespeichersysteme für private und große Anwendungen.Diese Systeme ermöglichen die Speicherung und Abgabe von Energie entsprechend dem Energiebedarf der Kunden.Bis heute hat Energy in Italien mehr als 60.000 Systeme für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität verkauft und installiert. Im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen auf 63,3 Mio. Euro und der Nettogewinn auf 5,6 Mio. Euro.Zu den wichtigsten realisierten Projekten gehören die große Anlage in Comiso, Sizilien, die aus einer landwirtschaftlichen Photovoltaikanlage und einem Photovoltaikfeld besteht, die große Anlage für die CAAB in Bologna, Smart Grids in zahlreichen Gemeinden auf Sardinien und in der Lombardei sowie eine Energiegemeinschaft in der Schweiz, in der die einzelnen Knotenpunkte Energie je nach Bedarf austauschen.Zu den Vertriebskanälen von Energy gehören sowohl Generalisten für elektrische Geräte als auch Photovoltaik-Spezialisten sowie großen europäische EPCs.Die Nähe der Logistik von Energy zu den Hauptsitzen der großen Verteiler hat dazu geführt, dass das Unternehmen starke Partnerschaften mit italienischen und europäischen Marktteilnehmern unterhält.Das Unternehmen kauft Komponenten von großen internationalen Lieferanten und kombiniert sie mit der firmeneigenen Software "ZeroCO2" zu Systemen, die den EU-Normenentsprechen. Für weitere Informationen: https://www.energysynt.com/en

Die ASFINAG wurde 1982 gegründet und ist ein österreichisches Bundesunternehmen, das eine Schlüsselrolle beim Management der Straßeninfrastruktur des Landes spielt. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Planung, die Finanzierung, der Bau, die Erhaltung, der Betrieb und die Mauterhebung für fast 2.249 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich. Das "ASFINAG-System" ist in ganz Europa als Best-Practice-Beispiel anerkannt. Gemeinsam mit ihren Partnern arbeiten sie daran, die Mobilität für zukünftige Generationen zu sichern. Mit zukunftsweisenden, nachhaltigen und innovativen Lösungen trägt die ASFINAG aktiv zum Wandel der Mobilität in Österreich bei. www.asfinag.at

Kontakt

Unternehmen

Energy S.p.A.

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com

IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. 0221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de

IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN Srl

Mara Di Giorgio

Tel. +39 335 7737417

energy@twin.services

