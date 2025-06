EQS-News: Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Verve Group platziert erfolgreich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Aktionärsbasis, Wachstumsfinanzierung und die Bilanzstärkung

Platzierung von 12,9 Millionen neuer Stammaktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings

Mehrfach überzeichnete Transaktion verbreitert institutionelle Aktionärsbasis

Erlöse aus Transaktion unterstützen weiteres Wachstum und stärken Bilanz

Stockholm, 18. Juni 2025 – Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 360 Millionen SEK ab abgeschlossen, was etwa 33 Millionen EUR entspricht. Die Transaktion umfasste 12,9 Millionen neue Stammaktien, was etwa 6,9 Prozent der ausstehenden Aktien entspricht. Die neuen Aktien wurden bei institutionellen Anlegern, vorwiegend aus Schweden, Norwegen, dem Vereinigten Königreich und den USA platziert. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet.

Verve wird den Erlös zur weiteren Stärkung der Bilanz und zur Finanzierung organischer und anorganischer Wachstumsinitiativen verwenden, darunter die Ausweitung der Vertriebskapazitäten, neue Produktlösungen, weitere Investitionen in seine KI-Technologien und die Expansion in aufstrebende Werbekanäle wie Retail Media.

Nach zahlreichen positiven Gesprächen mit internationalen Vermögensverwaltungsinstitutionen hatte das Unternehmen die Möglichkeit, seine Investorenbasis mit weiteren hochkarätigen institutionellen Investoren wie einem renommierten schwedischen Multi-Family-Office, Cicero Fonder und DNB Asset Management zu erweitern.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Verve Group ein erhebliches Wachstum erzielt: Der Umsatz stieg um durchschnittlich 33 Prozent pro Jahr und das bereinigte EBITDA um durchschnittlich 46 Prozent. Nach einem starken Start in das Jahr 2025 plant das Unternehmen nun, die Investitionen in seine Produktlösungen und Organisation zu beschleunigen, um seinen Weg des schnellen und profitablen Wachstums fortzusetzen. Mit der erfolgreichen Refinanzierung und Platzierung einer Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro Anfang April 2025 in Kombination mit den verfügbaren Bankkreditlinien verfügt Verve über eine komfortable Fremdfinanzierung zur Unterstützung des weiteren starken Wachstums.

"Auf der Eigenkapitalseite haben wird letztlich die Notwendigkeit gesehen, unsere Bilanz insgesamt zu stärken und zudem unsere Investorenbasis zu verbreitern. Nach zahlreichen positiven Gesprächen mit institutionellen Anlegern in den letzten Wochen und Monaten haben wir uns daher entschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um die Investorenbasis von Verve zu verbreitern und neuen potenziell langfristigen institutionellen Anlegern eine wesentliche Position anzubieten", erklärt Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Wir sind überzeugt, dass die Aufnahme starker institutioneller Aktionäre dem Unternehmen mittel- und langfristig zugutekommen wird."

Angesichts des sich entwickelnden geopolitischen und makroökonomischen Umfelds erwartet der Verwaltungsrat der Verve Group SE eine anhaltende - und möglicherweise zunehmende - Unsicherheit auf den internationalen Finanzmärkten. Die gewählte Emissionsform der gezielten Kapitalerhöhung bot im Vergleich zu einer Bezugsrechtsemission eine deutlich höhere Zeiteffizienz und eine größere Flexibilität, um die Marktvolatilität zu bewältigen.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

Verve Group SE

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com



Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

Verve Group SE

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com



Über Verve

Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.

