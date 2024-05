OTS: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG / 15.000 Privatanleger erhalten ...

15.000 Privatanleger erhalten Auszahlungen aus Private-Equity-Dachfonds der RWB (FOTO) Oberhaching (ots) - Rund 15.000 Privatanleger erhalten im Juli 2024 Auszahlungen aus sechs weiteren Private-Equity-Dachfonds der RWB. Die Höhe der Ausschüttungen liegt je nach Fonds zwischen 10 und 20 Prozent. Insgesamt erhöht sich die Zahl der bisherigen Auszahlungen in 2024 auf zehn. Die folgenden Dachfonds zahlen im Juli 2024 aus: RWB Asia II: 20 Prozent (1. Auszahlung) RWB China II: 10 Prozent (7. Auszahlung) RWB China III: 15 Prozent (4. Auszahlung) RWB Secondary III: 10 Prozent (9. Auszahlung) RWB Secondary IV: 10 Prozent (7. Auszahlung) RWB Secondary V: 20 Prozent (2. Auszahlung) "Wir freuen uns, mit sechs weiteren Fonds Auszahlungen an unsere Privatanleger vornehmen zu können und damit unsere langjährige Serie über verschiedene Markt- und Krisenphasen hinweg fortzusetzen", sagt Norman Lemke, Vorstand und Mitgründer der RWB. "Seit Inkrafttreten des neuen ELTIF-Regimes rückt das Thema Private Equity für Privatanleger in den Fokus des Interesses. Unsere Auszahlungen zeigen, dass dieses Kundensegment erfolgreich von dieser Anlageklasse profitieren kann", so Lemke weiter. Noch vor den sechs neuen Ausschüttungen wird der RWB International III am 31. Mai 2024 auszahlen. Die betreffenden Anlegerinnen und Anleger erhalten rund 10 Prozent aus dem größten deutschen Private-Equity-Dachfonds im Retail-Segment. Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG: Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment. Mehr unter: http://www.rwb-ag.de Pressekontakt: Philipp Klöckner Tel.: 089/6666 94-565 E-Mail: mailto:philipp.kloeckner@mpe.ag Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/5778617 OTS: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG