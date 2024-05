EQS-News: Northern Data Group präsentiert Q1 2024 Update auf Capital Markets Day

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Frankfurt am Main – 15. Mai 2024 – Die Northern Data Gruppe (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat in der vergangenen Woche ihren Capital Markets Day Q1 2024 für Analysten und Investoren in Frankfurt und per Webcast abgehalten.

Das Managementteam berichtete über starke Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 und gab einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 sowie auf die Finanzziele für das Geschäftsjahr 2025. Die Gesellschaft bestätigte zudem die Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für 2023 bis Ende des ersten Halbjahres 2024.

Die Gesellschaft wird die Kapitalmärkte weiterhin mit regelmäßigen Updates informieren und über die weitere Entwicklung ihrer Strategie berichten.

Die CMD-Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Webcasts sind im IR-Bereich der Website der Gruppe verfügbar.



Präsentation:

https://northerndata.de/hubfs/CMD%202024%20Q1/Capital%20Markets%20Day%20Q1%202024.pdf



Aufzeichnung des Webcasts:

https://lp.northerndata.de/northern-data-group-cmd-2024-q1-ondemand



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High Performance Computing und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

