mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Partnerschaft

mobilezone baut Partnerschaft mit der Schweizerischen Post weiter aus



15.05.2024 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 15. Mai 2024

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der Schweizerischen Post hat mobilezone erneut den Zuschlag erhalten. Die Zusammenarbeit umfasst die Lieferung von 5'000 iPads.

Die Partnerschaft zwischen mobilezone und der Schweizerischen Post wird durch die gewonnene Ausschreibung weiter gestärkt. Ab Ende September 2024 wird mobilezone das Fahrpersonal der PostAuto AG mit 5'000 iPads ausstatten.

Innerhalb der bestehenden Partnerschaft hat mobilezone die Schweizerische Post bereits bei der Smartphone-Beschaffung unterstützt und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich mit passendem Zubehör versorgt.

Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: mobilezone holding ag Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz Schweiz Telefon: 041 400 24 24 E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch ISIN: CH0276837694 Valorennummer: A14R33 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1903289

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1903289 15.05.2024 CET/CEST