Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.05.2024 Kursziel: 22,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Deutliche Ergebnisverbesserung in Q1 - Zwei weitere Targets für 2024 im Visier CENIT hat jüngst Q1-Zahlen berichtet, die unsere Erwartungen übertroffen haben. Die Unternehmens-Guidance für 2024 wurde indes bestätigt. [Tabelle] Starke Top Line-Entwicklung in Q1: CENIT konnte seine Umsätze im abgelaufenen Quartal um 16,4% yoy auf 50,6 Mio. EUR steigern. Dies ist vor allem auf Preiserhöhungen von Dassault Systemes zurückzuführen, die den Umsatz mit Fremdsoftware erhöhten. Ergebnisseitig profitiert CENIT hiervon allerdings nur marginal. Darüber hinaus trugen die getätigten Übernahmen zum Top Line-Wachstum bei. Sehr erfreulich haben sich auch die Umsätze mit eigener Software entwickelt. Diese legten um 33,5% yoy auf 4,5 Mio. EUR zu und waren u.a. durch mehrere Großaufträge getrieben, die aus den Bereichen Defense bzw. Aerospace kamen. Der Auftragsbestand, der i.d.R. innerhalb weniger Monate verumsatzt wird, stieg leicht um 4,8% yoy auf den Rekordwert von 70,3 Mio. EUR. Da die Mehrheit der Umsätze wiederkehrender Natur ist, besteht in Kombination mit dem hohen Auftragsbestand u.E. eine gute Visibilität auf eine weiterhin erfolgreiche Umsatzentwicklung. Obwohl das Q1 traditionell das schwächste aller Quartale darstellt hat CENIT bereits 25,9% bzw. 25,0% der unteren bzw. oberen FY-Guidance-Bandbreite erreicht, sodass CENIT die eigene Prognose u.E. übertreffen wird. Lizenz-Verkäufe der proprietären Software treiben Bottom Line: Im abgelaufenen Quartal konnte das EBIT von 0,0 Mio. EUR auf 1,2 Mio. EUR gesteigert werden. Hierzu trugen insbesondere die hochmargigen Lizenzverkäufe sowie die Erhöhung der Tagessätze der Consultants im Zusammenspiel mit einer besseren Auslastung bei. Geht man vom FY-EBIT 2023 i.H.v. 9,2 Mio. EUR aus und erhöht dieses um die Ergebnisverbesserung in Q1/24 (1,2 Mio. EUR) ergibt sich bereits ein FY-EBIT von 10,4 Mio. EUR, sodass im restlichen Jahr zum Erreichen der unteren Bandbreite der Guidance lediglich noch zusätzliche 1,3 Mio. EUR fehlen würden. Wir gehen unverändert von einem EBIT i.H.v. 12,0 Mio. EUR und damit vom Erreichen der FY-Guidance aus. Starke Free Cashflow-Entwicklung in Q1 erhöht M&A-Firepower: Im Rahmen des Fremdsoftware-Geschäfts (Dassault Systemes) vereinnahmt CENIT in Q1 den weit überwiegenden Teil der Vorauszahlungen für die DS-Software und weist dadurch hohe Working Capital-Bewegungen auf. Dementsprechend lag der op. Cashflow in Q1 bei 12,5 Mio. EUR (Vj.: 8,7 Mio. EUR) und der FCF nach Leasingzahlungen (1,1 Mio. EUR) und CAPEX (0,2 Mio. EUR) bei 11,3 Mio. EUR. Angesichts der hohen Liquidität (33,6 Mio. EUR) reduzierte sich die Nettoverschuldung auf 2,5 Mio. EUR, sodass CENIT angesichts des von uns erwarteten FY-EBITDA in 2024 i.H.v. 19,9 Mio. EUR über hohe Finanzierungskapazitäten verfügt. Auf der HV will der Vorstand zudem ein Bedingtes Kapital schaffen, das eine oder mehrere zweckgebundene KE's (ausschließlich für M&A) von bis zu 40% des Grundkapitals ermöglicht und die Finanzierungskapazität nochmals deutlich steigern würde. Derzeit befindet sich CSH in Verhandlungen mit zwei größeren Targets. Fazit: CENIT ist nach einem guten Q1 auf Kurs, seine gesteckten Ziele für 2024 zu erreichen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 22,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 