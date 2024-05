UXLINK sichert sich neue Finanzierungsrunde von SevenX Ventures, INCE Capital und HashKey Capital

EQS Newswire / 15.05.2024 / 12:15 CET/CEST



SINGAPUR - Media OutReach Newswire – 15. Mai 2024 - UXLINK, die führende Web3-Social Infrastructure-Plattform, hat gerade einen wichtigen Meilenstein seiner Unternehmensgeschichte durch eine neue Finanzierungsrunde erreicht, die nach weniger als drei Monaten nach der letzten durchgeführt wurde. Angeführt von SevenX Ventures, INCE Capital und HashKey Capital haben sich zahlreiche Investoren an dieser Runde beteiligt, was die Position von UXLINK als Branchenführer bestätigt. Bei dieser letzten Finanzierungsrunde wurde die 5-Millionen-Marke übertroffen, wodurch die gesamte Finanzierung von UXLINK bei über 15 Mio. Dollar liegt. Bemerkenswert ist, dass die Unterstützung vor allem von renommierten Organisationen und bekannten Personen aus Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und dem Nahen Osten kommt.





Bei UXLINK handelt es sich um eine Web3-Social Infrastructure-Plattform auf der Grundlage von „sozialen Beziehungen durch Bekannte" und Gruppen, mit mehr als 5,5 Millionen registrierten Nutzern, über einer Million täglichen Nutzern und mehr als 100.000 Gruppen. Laut dem Sprecher der UXLINK-Community wird die neue Finanzierung vor allem für die Entwicklung von ökologischen Produkten und Produkten nach TGE (Token Generation Event) sowie zur besseren Unterstützung der Ausgabe, Verteilung und des Tradings von Socialized Assets eingesetzt. Derzeit nehmen die Einkünfte von UXLINK durch dezentralisierte Anwendungen (DApps) und Vereinbarungen ständig zu, was einen guten Cash Flow zur Folge hat.Jon, Gründungspartner von SevenX Ventures, kommentierte: „Wir sind optimistisch hinsichtlich der Fähigkeit von UXLINK, zu einer wichtigen Drehscheibe zu werden, welche die Web3-Infrastruktur und Anwendungsszenarien durch die Fähigkeit zur Asset-Verteilung und zum Trading auf der Grundlage von Socialization miteinander verbindet."Rui, Investment-Leiter von HashKey Capital für das Programm, erklärte: „Durch Private Domain Socialization, Nutzung von Bekanntschaften und Verbreitung der Vorteile durch Telegramm-Grupenchats ist UXLINK rasch zu einer der sozialen Blockchain-Plattformen mit der höchsten aktuellen Nutzeraktivität geworden. Das Team freut sich darauf, weitere Web3-native Assets und On-Chain-Produkte für diese Nutzergruppe zur Verfügung zu stellen und somit die weltweite massenhafte Verbreitung von Web3-Anwendungen weiter voranzutreiben."Alex Yan, Executive Director von INCE Capital, gab folgenden Kommentar ab: „Socialization ist eine grundlegende Notwendigkeit für alle und gleichzeitig ein Muss für Web3 auf dem Weg zur massenhaften Anwendung. UXLINK nutzt die Kette von Bekanntschaftsbeziehungen und die Mechanismen der Kommunikation durch Social Media, um eine neue Social Infrastructure aufzubauen. Dies erlaubt die Generierung einer großen Nutzeranzahl und von Verbindungen mit hoher Dichte, so dass verschiedene Interaktionen der neuen Generation von Web3-Social Products möglich werden."Hashtag: #UXLINK

Über UXLINK

UXLINK ist die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform für Nutzer und Entwickler, um Krypto-Assets auf eine einzigartige soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden.

1. Die Plattform hat mehr als fünf Millionen Nutzer, wobei eine Million täglich On-Chain/Off-Chain und 200.000 täglich On-Chain aktiv sind.

2. Organisierter Benutzerverkehr und Interaktionen von über 100.000 Web3-Gruppen.



Mint UXLINK NFT: https://dapp.uxlink.io/uxnft



Kontaktinformationen:

UXLINK Web: https://www.uxlink.io/

UXLINK Twitter : https://twitter.com/UXLINKofficial

UXLINK Telegram: https://t.me/uxlinkofficial





