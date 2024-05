Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 83,19 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 58 Cent auf 79,21 Dollar.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten stützte auch die Ölpreise. Die Zinssenkungserwartungen in den USA waren zuletzt gestiegen. Eine stärkere Wirtschaft stützt auch die Nachfrage nach Rohöl. Zudem waren die Ölreserven in den USA zuletzt gesunken. Ein knapperes Angebot stützt tendenziell die Ölpreise.

Trotz des leichten Anstiegs bleiben die Rohölpreise in der Nähe ihrer Tiefstände seit Ende Februar. In den vergangenen Wochen sind die geopolitisch bedingten Risikoaufschläge am Ölmarkt gefallen. Seit Beginn des Monats ist Rohöl der Sorte Brent um fast fünf Dollar je Barrel billiger geworden./jsl/he