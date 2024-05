Zurich-Gruppe bleibt im Schadengeschäft auf Wachstumskurs

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Versicherungsgruppe Zurich ist mit Wachstum ins Geschäftsjahr 2024 gestartet. Treiber waren erneut Tariferhöhungen. Im Neugeschäft der Lebensversicherung geriet das Wachstum ins Stocken.

Die im Rahmen der letztjährigen IFRS-Umstellung erstmals publizierte Kennzahl "Insurance Income" oder Versicherungsumsatz stieg im ersten Quartal 2024 in der größeren Schaden- und Unfallversicherung (P&C) um 9 Prozent auf 10,25 Milliarden US-Dollar, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung des Allianz-Konkurrenten hieß. In Lokalwährungen liegt das Plus bei 12 Prozent.

In der Lebensversicherung steht im Quartals-Update das Neugeschäft im Fokus: Den Barwert der Prämien aus Neugeschäft beziffert die Zurich im Startquartal mit 4,00 Milliarden Dollar. Das entspricht zum Vergleichswert aus dem Vorjahr einem leichten Rückgang von 4 Prozent oder in Lokalwährungen von 1 Prozent.

Während der Konzern die Erwartungen im Nichtlebengeschäft übertraf, lagen die Zahlen zum Lebengeschäft hinter den Vorgaben der Analysten zurück. Angaben zu den Gewinnzahlen macht der Konzern zum ersten Quartal keine./mk/ys/AWP/zb