AKTIE IM FOKUS: Microsoft auf Rekordhoch - KI-Pläne erfreuen Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die aktuelle Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat die Aktien von Microsoft am Dienstag auf ein Rekordhoch gehievt. Die Papiere des Softwarekonzerns erreichten bei fast 433 US-Dollar ihre Bestmarke. Zuletzt stand noch ein Plus von 1,4 Prozent auf 431,46 Dollar zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im Nasdaq 100 . Der technologielastige Auswahlindex bewegte sich kaum vom Fleck.

Anleger zeigten sich erfreut, dass Microsoft auf KI setzt, um Windows-PCs in die Zukunft zu bringen. Kern des Plans: Der hauseigene KI-Assistent Copilot, entwickelt mit der Technik hinter ChatGPT, soll die Hauptrolle spielen. Die PC-Architektur wird diesem Ziel untergeordnet. So wird sich ein neuer Zusatzchip nur um KI-Anwendungen kümmern. Das soll den Computer schneller machen und die Batterielaufzeit verlängern. Das Thema Künstliche Intelligenz bleibe einer der wichtigsten Treiber für Microsoft, schrieb Analyst Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC./la/he