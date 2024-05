ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ryanair auf 25,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig gebe es vermutlich einige Unsicherheiten bezüglich Preisen und Nachfrage, schrieb Analyst Harry Gowers am Montagabend in seiner Nachbetrachtung der Zahlenvorlage. Für ihn bleibt aber die Wachstumsstory ungebrochen und er sieht auch weiteres Ausschüttungspotential dank der besten Bilanz der Branche./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 23:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / 00:15 / BST

