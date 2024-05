Aqara: Die intelligente Wandsteckdose startet auf dem europäischen Markt: Mehr Komfort und Energieeffizienz

Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, freut sich, die Verfügbarkeit seiner Wandsteckdose H2 EU bekannt zu geben und damit die Produktpalette des Unternehmens im Bereich Energiemanagement auf dem europäischen Markt zu erweitern. Diese intelligente 16-Ampere-Steckdose vom Typ F (Schuko) ermöglicht es Hausbesitzern, ihre Haushaltsgeräte und -vorrichtungen zu automatisieren und fernzusteuern, um somit Komfort und Energieeffizienz zu steigern.

Die Aqara Wandsteckdose H2 EU macht intelligente Technologien direkt verfügbar, ohne dass zusätzliche Geräte zwischengeschaltet werden müssen, und bietet so eine nahtlose und ästhetisch ansprechende Lösung mit voller Konnektivität und Funktionalität. Die Steckdose ist mit gängigen 55-mm-Wandplattendesigns wie dem Schneider Merten System M kompatibel und kann sowohl in Einzel- als auch in Mehrfachinstallationen verwendet werden, was sie zu einer idealen Option für fast jedes Zuhause macht.

Die Wandsteckdose H2 EU basiert auf dem Zigbee 3.0-Protokoll und unterstützt Matter-over-Bridge, was die lokale Integration mit einer Vielzahl von Smart-Home-Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Homey und anderen über einen kompatiblen Aqara-Hub gewährleistet. Darüber hinaus erhöht diese Steckdose als Zigbee-Netzwerk-Repeater die Reichweite und Robustheit des lokalen Smart-Home-Netzwerks.

Ein Highlight dieser neuen Unterputzsteckdose ist ihre fortschrittliche Stromautomatisierungs-Funktion. Über die Aqara Home App können Nutzer Automatisierungen erstellen, die durch den Stromstatus des eingesteckten Geräts ausgelöst werden. So passt sich diese intelligente Steckdose perfekt den individuellen Bedürfnissen an und dimmt zum Beispiel das Licht wenn der Fernseher eingeschaltet wird oder benachrichtigt, sobald die Wäsche fertig gewaschen ist.

Um zur Energieeinsparung beizutragen, liefert die Wall Outlet H2 EU Echtzeit- und historische Daten zum Stromverbrauch. In Verbindung mit den umfassenden Energieberichten für das gesamte Zuhause, die über die Aqara Home App zur Verfügung gestellt werden, können Nutzer Energiefresser besonders leicht identifizieren und ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen, um Stromkosten zu senken.

Zu den weiteren exklusiven Funktionen von Aqara Home gehören benutzerdefinierte Einstellungen zur Leistungsbegrenzung, ein Ladeschutz der Batterie gegen Überladen, Power-off-memory-Funktion und eine konfigurierbare LED-Anzeige zur Minimierung der Lichtverschmutzung bei Nacht.

Die Wandsteckdose Wall Outlet H2 EU ist ab sofort in den Aqara Amazon Stores in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, sowie bei ausgewählten Aqara Händlern in Europa erhältlich.

Für weitere Informationen zur intelligenten Wandsteckdose besuchen Sie bitte unsere Website.

