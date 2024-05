EQS-News: NanoFocus AG meldet finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

NanoFocus AG meldet finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2023



21.05.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NanoFocus AG meldet finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2023

Umsatz sinkt um -22 % auf 7,19 Mio. EUR

EBITDA mit -0,67 Mio. EUR auf Vorjahresniveau

Oberhausen, den 21.05.2024 – Die Geschäftsentwicklung der NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242) war im Jahr 2023 von einem herausfordernden Umfeld geprägt. Im Einkauf belasten die seit Jahren anhaltenden Lieferkettenproblemen und höhere Kosten. Die erhöhten Gestehungskosten können bisher nicht vollumfänglich an die Kunden weiter gereicht werden. Zudem blieb die Nachfrage, insbesondere aus dem asiatischen Raum, im Jahr 2023 hinter den Erwartungen zurück.

Der Umsatz der NanoFocus AG im Jahr 2023 lag bei 7,19 Mio. EUR und damit 22 % unter dem Vorjahresniveau. Auf der Kostenseite reduzierten sich die Personalaufwendungen geringfügig um 19 TEUR bzw. 1 % auf 3,30 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden um 4 % auf 2,1 Mio. EUR reduziert.

Die Abschreibungen sanken von 0,67 Mio. EUR auf 0,24 Mio. EUR. Das Beteiligungsergebnis der 100%-Tochter Breitmeier Messtechnik GmbH (BMT), mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, belief sich auf 154 TEUR.

Im Berichtsjahr hat die NanoFocus AG ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von -0,67 Mio. Euro erzielt. In 2022 lag das EBITDA bei -0,69 Mio. Euro. Der Jahresfehlbetrag hat sich in 2023 von -0,69 Mio. Euro auf -1,1 Mio. Euro erhöht. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zu 2022 um 701 TEUR auf -305 TEUR gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf das negative EBITDA und den deutlichen Abbau der Lieferantenverbindlichkeiten zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote ist 2023 durch den Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr von 28,3 % auf 19,6 % gesunken.

Der Jahresabschluss 2023 der NanoFocus AG wird voraussichtlich am 30. Juni 2024 veröffentlicht und auf nanofocus.de/investor-relations zum Download zur Verfügung stehen.

Über die NanoFocus AG:

Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. http://www.nanofocus.de

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt:

Fabian Lorenz

Investor Relations

Telefon: +49 (0) 221/29831588

E-Mail: ir@nanofocus.de

Internet: www.nanofocus.de

NanoFocus AG
Max-Planck-Ring 48
46049 Oberhausen
Deutschland
ISIN: DE0005400667

