Silberpreis im Höhenflug – US-Geldpolitik und geopolitische Risiken im Blick

Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen sowie geopolitische Risiken spielen dem Edelmetall Silber weiterhin in die Karten. In den kommenden Tagen gilt es insbesondere US-Daten im Auge zu behalten. Zudem kommen wie in der Woche zuvor erneut einige Fed-Vertreter zu Wort.

Während der Silberpreis auf Tagessicht rund ein halbes Prozent verliert, notiert auf Wochensicht ein Plus von 12 Prozent auf der Kurstafel.

Fed-Reden könnten immer wieder für Impulse sorgen – „FOMC-Minutes“ am Mittwochabend im Fokus

Auf einen regelrechten Rede-Marathon sollten sich Investoren weiterhin einstellen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gilt es Reden durch Raphael Bostic von der Atlanta-Fed, Collins (Boston) und Mester (Cleveland) ab 01:00 Uhr im Auge zu behalten.

