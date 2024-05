Tagesausblick für 22.5.2024: Warten auf weitere Impulse

In einem ereignislosen Handel hat der DAX® leicht nachgegeben. Der Seitwärtstrend und die damit verbundene Konsolidierung der jüngsten Kursgewinne hält weiterhin an.

An den Zinsmärkten tat sich sehr wenig. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert bei 2.49%, während das Pendant in den USA 4,4% abwirft. Silber kommt weiter voran, nachdem am Freitag ein 11-Jahreshoch erreicht wurde. Die Feinunze notierte bei USD 32,13. Gold verharrt in der Nähe seines Allzeithochs.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie der Online-Apotheke Redcare Pharmacy kamen nach einer Verkaufsempfehlung der UBS unter die Räder. Die Aktie brach um einen zweistelligen prozentualen Betrag ein. Varta konnte seinen jüngsten Aufwärtstrend nicht halten. Die Titel gaben heute deutlich nach. Der Widerstand des 61,8% Retracementlevels bei EUR 12,24 erwies sich als zu stark. Unterstützung könnte die Aktie bei EUR 11,32 und 10,41 finden. Auch bei Aixtron dominierten die Bären. Die Aktie hängt im Widerstandsbereich zwischen EUR 22,37 – 23,90 fest. Der jüngste Aufwärtstrend von Lanxess ist heute gebrochen worden. Die Unterstützungslinie und die Trendlinie bei EUR 25,87 wurde nach unten durchbrochen. Weitere Kursverluste sind daher möglich.

Morgen werden unter anderem Evotec, Hornbach und NVIDIA ihre Zahlen veröffentlichen. Puma und Krones laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

United Kingdom-PPI United States-Existing Homes Federal Open Market Committee issues minutes from its meeting of April 30-May 1, 2024



Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 18.690/ 18.771/ 18.852/ 18.889 Punkte Unterstützungsmarken: 18.428/18.581/18.620 Punkte Der DAX® verharrte heute weiterhin in seiner Tradingbandbreite von 18.620 – 18.889 Punkten. Es fehlt dem Markt derzeit an Impulsen. Die Indikatoren sind uneinheitlich, was in einem Seitwärtsmarkt typisch ist. Der MACD ist negativ während der RSI ein positives Signal gibt. DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 03.05.2024 – 21.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.05.2019 – 20.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC1XE2 35,93 15.080,412051 15.080,412051 5,19 Open End DAX® HD22TK 17,02 16.969,663339 16.969,663339 10,97 Open End DAX® HD50ZV 8,08 17.872,094698 17.872,094698 20,83 Open End DAX® HD3DLQ 4,82 18.207,873742 18.207,873742 38,78 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2024; 13:45 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD5LA7 38,17 22.488,764544 22.488,764544 -4,89 Open End DAX® HD30T9 19,27 20.597,862218 20.597,862218 -9,70 Open End DAX® HD192N 13,25 19.996,415293 19.996,415293 -14,10 Open End DAX® HD192A 10,13 19.685,226085 19.685,226085 -18,43 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2024; 17:00 Uhr