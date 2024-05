EQS-News: Alpha Augmented Services AG startet globalen Roll-out von neuem Produkt OptiInsight

EQS-News: ALPHA Augmented Services AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Alpha Augmented Services AG startet globalen Roll-out von neuem Produkt OptiInsight

Erste ganzheitliche Lösung zur Analyse und Optimierung kompletter Lieferketten bezüglich Minimierung von CO2-Emission und Kosten

Bei zweijähriger intensiver Erprobung mit großem US-Technologiekonzern wurden Einsparungen von rd. 18 Prozent bei CO2-Emission und Logistikkosten realisiert

Intensive Gespräche mit zahlreichen internationalen Konzernen über Lizenzerwerb

Massimo Rossetti, CEO von Alpha Augmented Services: „OptiInsight ist ein Game Changer für die weltweite Logistik durch CO2-Minimierung, die darüber hinaus die Kosten reduziert.“

Neues Produkt als weiterer Meilenstein in der globalen Expansion von Alpha Augmented Services mit weiteren Produkten, weiteren Kunden und weiteren Regionen

Zug (Schweiz) / Chicago (USA), 22. Mai 2024. Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented Services), ein Pionier im Bereich der softwaregesteuerten Lieferkettenoptimierung, hat mit dem globalen Roll-out für OptiInsight begonnen. Das neue Produkt bietet Unternehmen erstmals eine softwarebasierte ganzheitliche Lösung zur Optimierung ihrer kompletten Lieferkette. OptiInsight analysiert dabei unter anderem das Lagermanagement, das Auftrags- und Versandmanagement und die Verpackung von Sendungen. Des Weiteren werden die Auslastung von Lager- und Transportkapazitäten, Transit-Zeiten sowie der Zustellprozess auf der letzten Meile in die Analyse einbezogen. Dem Kunden werden auf dieser Grundlage übersichtlich und mithilfe von KPIs konkrete Verbesserungspotenziale und deren Effekte für CO2-Ausstoss und Kosten aufgezeigt. Mit einem übersichtlichen Dashboard haben Unternehmen so ihre gesamte Lieferkette im Blick und können die entsprechenden Einsparmöglichkeiten umsetzen. Dabei erfolgt eine weitere fortlaufende Kontrolle mit OptiInsight, um bei erneuten Leistungsabfällen unmittelbar gegensteuern zu können.

OptiInsight wurde von einem paneuropäischen Team bei Alpha Augmented Services über vier Jahre hinweg entwickelt und ständig weiter verbessert. Zwei Jahre lang erfolgte ein Praxistest gemeinsam mit einem global agierenden US-amerikanischen Technologiekonzern mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit. Im Livebetrieb konnte die CO2-Emission entlang der gesamten Lieferkette um durchschnittlich rd. 18 Prozent gesenkt werden. Parallel wurden die Kosten um ebenfalls rd. 18 Prozent reduziert. Beide Einsparungen konnten nachhaltig realisiert werden. Es ist zu erwarten, dass unabhängig von Branchen und Logistikkonstellationen ähnliche Größenordnungen bei der Senkung des Schadstoffausstoßes und der Logistikkosten erzielt werden. Entsprechend befindet sich Alpha Augmented Services aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen mit diversen weiteren Unternehmen aus unterschiedlichen Industriezweigen und Regionen über den Erwerb von Lizenzen für OptiInsight.

Massimo Rossetti, CEO von Alpha Augmented Services: „Mit OptiInsight können wir Unternehmen weltweit ein leistungsfähiges Produkt anbieten, das die CO2-Emission signifikant verringert und gleichzeitig drastisch die Logistikkosten reduziert. Diese ganzheitliche Kombination von ökonomischen und ökologischen Vorteilen entlang der gesamten Lieferkette ist einmalig und ein Game Changer für weltweite Logistik. Erstmals sind Schadstoff-Einsparungen und Kostensenkungen kein Gegensatz, sondern gehen Hand in Hand. Über zwei Jahre hinweg hat OptiInsight seine Stärken bei einem Großkonzern mit weltweiten Logistikverflechtungen bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das sehr große Interesse weiterer Unternehmen an unserer Software überrascht uns deshalb nicht. Denn OptiInsight ist einfach und hochgradig effizient.“

Mit dem Roll-out von OptiInsight hat Alpha Augmented Services einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsstrategie erreicht. Die bisherige Produktfamilie aus OptiShip, OptFootprint, OptiOrder und OptiPack wird nun um eine ganzheitliche Lösung für alle Bereiche entlang der gesamten Lieferkette ergänzt. Neben Kooperationen mit marktführenden Logistikanbietern, die in den vergangenen Quartalen abgeschlossen werden konnten, ist es Alpha Augmented Services gelungen, zahlreiche Neukunden zu gewinnen. Diese rekrutieren sich aus unterschiedlichen Branchen – von beispielsweise Hausgeräten, Unterhaltungselektronik, Maschinenbau und Hochtechnologie bis hin zur Lebensmittelindustrie. Dabei verfolgt Alpha Augmented Services einen globalen Ansatz und ist in Europa, Amerika und Asien gleichermaßen aktiv. Im Gleichklang mit dem Markterfolg wird das internationale und interdisziplinäre Team stetig ausgebaut.

Massimo Rossetti, CEO von Alpha Augmented Services: „Auf Basis erstklassiger und einzigartiger Lösungen sind wir am Markt zunehmend erfolgreich. Besonders in den vergangenen sechs Monaten haben wir zahlreiche Neukunden gewinnen können und das Geschäftsvolumen bei vielen Bestandskunden kontinuierlich ausgeweitet. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir erst ganz am Anfang einer sich stetig weiter dynamisierenden Entwicklung stehen. Unser Anspruch ist es, einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Revolutionierung der weltweiten Logistik zu leisten.“

Über Alpha Augmented Services

Alpha Augmented Services wurde von erfahrenen internationalen Logistikexperten und KI-Spezialisten gegründet und wird von namhaften Investoren und Pionieren globaler, milliardenschwerer Transport- und Logistikunternehmen unterstützt. Das Ziel von Alpha Augmented Services ist es, ökonomische und ökologische Verbesserungen in der Logistikbranche voranzutreiben und so einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Emissionsreduktion zu leisten.

Die Lösung von Alpha Augmented Services identifiziert ineffizienten und kostspieligen Leerraum in der Logistik und behebt diese durch Maßnahmen, wie die Bestimmung geeigneter Containerabmessungen, die Optimierung der Paletten-Bestückung und die Berechnung der idealen Mengenauslastung oder Artikelanordnung für jeden Versandprozess. Dieser transformative Ansatz kann ein Drittel der Containerkapazitäten einsparen, die derzeit auf dem Seeweg verschifft werden. Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und kann innerhalb weniger Wochen implementiert und eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alphaaugmented.com.

