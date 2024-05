GNW-Adhoc: Blue Mountain ernennt Chief Growth Officer für Ausbau der globalen Expansion und strategische Partnerschaften im Bereich der Biowissenschaften

^STATE COLLEGE, Pennsylvania, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, der

führende Anbieter von GMP-konformer EAM-Software (Enterprise Asset Management) für die Biowissenschaften, gibt die Ernennung von Keith Pensabene zum ersten Chief Growth Officer (CGO) des Unternehmens bekannt. Mit einer illustren Karriere, die sich über fast drei Jahrzehnte erstreckt, bringt Herr Pensabene eine Fülle von Fachkenntnissen in Blue Mountain ein - einem Unternehmen, das gerade in eine neue Phase des Wachstums und der Innovation eintritt. In dieser bahnbrechenden Position wird Herr Pensabene die strategischen Initiativen von Blue Mountain leiten, um die dynamischen Möglichkeiten im Ökosystem der Biowissenschaften zu nutzen. Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften wird Herr Pensabene die Expansionsbemühungen vorantreiben und für beide Seiten vorteilhafte Kooperationen und Allianzen fördern, um die globale Präsenz des Unternehmens zu beschleunigen. Die Entscheidung von Blue Mountain, die Position des Chief Growth Officers zu schaffen, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ein solides Netzwerk von Partnern innerhalb der Gemeinschaft der Biowissenschaften zu kultivieren. Mit seinem scharfen Blick für technologische Innovationen und Markttrends wird Herr Pensabene eine zentrale Rolle bei der Identifizierung und Nutzung neuer Chancen spielen und sicherstellen, dass Blue Mountain weiterhin an der Spitze des Fortschritts in der Branche steht. ?Die Ernennung von Herrn Pensabene zum Chief Growth Officer ist ein wichtiger Meilenstein für Blue Mountain", so David Rode, CEO von Blue Mountain. ?Auf unserem Weg der Expansion und Innovation werden die Führungsqualitäten bei der Markteinführung, die fundierten Branchenkenntnisse und die Erfahrung bei der geografischen Expansion von Herrn Pensabene entscheidend dazu beitragen, unsere Wachstumsinitiativen voranzutreiben. Seine Charta geht über traditionelle Wachstumsstrategien hinaus; sie umfasst einen ganzheitlichen Ansatz zur Pflege von Beziehungen, zur Förderung von Innovationen und zur Schaffung von Mehrwert für Kunden und Interessenvertreter gleichermaßen. Durch die Nutzung der kollektiven Stärke von Blue Mountains Partnern wird Herr Pensabene das Unternehmen auf dem Weg zu globaler Skalierbarkeit und nachhaltigem Erfolg voranbringen." ?Ich bin begeistert, dass ich zu einem so entscheidenden Zeitpunkt zu Blue Mountain stoße", so Keith Pensabene, der neu ernannte Chief Growth Officer. ?Die Möglichkeit, die Zukunft von Wachstum und Innovation im Bereich der Biowissenschaften zu gestalten, ist unglaublich inspirierend. Ich freue mich darauf, mit unseren Partnern und Interessenvertretern zusammenzuarbeiten, um für unsere Kunden etwas zu bewirken und Blue Mountain zu neuen Höhenflügen zu verhelfen. Ich freue mich darauf, neue Gebiete zu erschließen, strategische Allianzen zu schmieden und die Grenzen des Wachstums für unsere Kunden und innerhalb der Gemeinschaft der Biowissenschaften neu zu definieren." Über Blue Mountain Blue Mountain nimmt seit 35 Jahren eine führende Rolle bei der Vermögensverwaltung in der Biowissenschaftsbranche ein und verfügt über eine einzigartige Position, die sich auf ein bewährtes System stützt. Blue Mountain wurde 1989 gegründet und bietet eine integrierte Komplettlösung, die Hunderte von Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und Auftragsfertigung unterstützt. Von der Einrichtung und Installation bis hin zu Schulung und Validierung unterstützt unser Unternehmen die Produzenten im Bereich Biowissenschaften bei der Beherrschung des GMP-Asset-Managements durch die Implementierung unserer erstklassigen Software, die es ihnen ermöglicht, die Cloud zu nutzen, papierlose Prozesse voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Blue Mountain wird von Accel-KKR unterstützt und hat seinen Sitz in State College, Pennsylvania. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolblue.com (http://www.coolblue.com/). Medienkontakt: Jessica Brown Global Head of Marketing Blue Mountain (814) 325-7355 www.coolblue.com (https://www.coolblue.com/) °