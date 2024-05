Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.05.2024 Kursziel: 82,00 BGN (zuvor: 77,00 BGN) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Anhaltender Wachstumskurs auf attraktivem Margenniveau Nachdem Shelly bereits im April vorläufige Umsatzzahlen kommuniziert hatte, wurde vergangene Woche das gesamte Zahlenwerk vorgelegt. Im laufenden Jahr wird neben zahlreichen Produktlaunches v.a. die erhöhte Vertriebsaktivität im Fokus stehen. Attraktives Erlöswachstum durch ausgebaute Vertriebsstrukturen gestützt: Shelly erzielte in Q1 Umsätze i.H.v. 40,2 Mio. BGN bzw. 20,5 Mio. Euro, was einer Zunahme von 45,5% yoy entspricht. Das Unternehmen profitierte u.E. von dem Wechsel des Amazon-Vertriebskanals vom Marketplace zum Direct Vendor Business, welches eine höhere Sichtbarkeit und daraus resultierend eine höhere Kundennachfrage zur Folge hatte. Beginnend mit Deutschland in H2/22 wurde der Wechsel in der Folge auch in mehreren europäischen Ländern (2023) und Australien (Q1/24) vollzogen, in den USA ist dieser Schritt für das laufende Jahr geplant und sollte u.E. den bisher niedrigen Umsatzanteil dort zukünftig deutlich steigern können. Wir erhöhen unsere Top Line-Erwartungen für 2024ff. angesichts der positiven Aussichten leicht. EBIT-Marge stabil trotz erhöhten Marketingaktivitäten: Der fortgesetzte Wachstumskurs schlägt sich weiterhin in einer sehr attraktiven operativen Marge i.H.v. 26,0% (-0,2 PP yoy) im ersten Quartal nieder, wenngleich die einzelnen Kostenfaktoren im Vergleich zum Vorjahr teilweise deutliche Fluktuationen aufwiesen. Die Bruttomarge konnte auf 55,5% (+1,3 PP yoy) weiter ausgebaut werden, obwohl die Produktpreise seit mittlerweile knapp zwei Jahren nicht angehoben wurden, sodass neben dem veränderten Produktmix v.a. Skaleneffekte und Lieferkettenoptimierungen für den Anstieg verantwortlich waren. Die Vervierfachung der Marketingkosten (bedingt durch erhöhte Messeaktivitäten und ausgewähltes Online-Marketing) wurde von den unterproportional gestiegenen Verwaltungskosten abgefedert, sodass die operative Marge insgesamt nahezu unverändert bei 26,0% und damit oberhalb des Mittelfristziels von 25% blieb. Fokus auf der Free Cashflow-Entwicklung: Im abgelaufenen Quartal erzielte Shelly einen operativen Cashflow i.H.v. 0,2 Mio. EUR. Die Diskrepanz zum Nettoergebnis von 4,6 Mio EUR ergibt sich zum einen aus dem starken Top Line-Wachstum sowie der Produktroadmap, die aktuell zusätzliches Kapital binden. So wurden in Antizipation der geplanten Produktneuheiten (bspw. dem eigenen Chip Shelly X) zusätzliche Lagerbestände aufgebaut und Vorauszahlungen an Lieferanten erhöht. Auf Gesamtjahressicht erwarten wir daher aufgrund des anhaltenden Wachstumskurses, dem Aufbau des Modul-Geschäfts sowie diverser Produktlaunches nun eine steigende Working Capital-Quote (MONe: 52,9%, +6,9 PP yoy), die zu einem nur leicht positiven Free Cashflow in 2024 von 1,1 Mio. EUR führen würde. Gleichzeitig erwarten wir hier eine Normalisierung in 2025 sowie weitere Optimierungen der Lagerhaltung (u.a. durch SAP-Planungsmodule) und der Zahlungsziele in den Folgejahren. Anpassung der WC-Quoten und TV-EBIT-Marge: Wir bilden unsere Erwartungen an die Working Capital-Optimierung modellseitig ab, sodass wir unsere künftigen WC-Quoten leicht senken und ab nächstem Jahr einen positiven Free Cashflow im zweistelligen Mio. EUR-Bereich erwarten. Angesichts der attraktiven zukünftigen Wachstumsaussichten sowie der hohen Innenfinanzierungskraft begrüßen wir den aktuellen Fokus auf Top Line- und EBIT-Entwicklung. Konsistent mit unserer vorigen Einschätzung bezüglich der Nachhaltigkeit des aktuellen Margenniveaus (siehe Comment vom 15. Mai 2024) erhöhen wir zudem unsere Prognosen für die EBIT-Marge ab dem Jahr 2029 auf 25,0% (vorher: 23,5% im Jahr 2029, 22,0% im TV). Fazit: Shelly kann die hohen Wachstumsraten der Vergangenheit weiterhin aufrecht erhalten und befindet sich auf Kurs, die Guidance für das aktuelle Jahr zu erfüllen. Nach dem starken Auftaktquartal erhöhen wir unsere Top- und Bottom Line-Erwartungen leicht und prognostizieren zudem eine stärkere WC-Reduktion ab 2025. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 82,00 BGN (zuvor: 77,00 BGN). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29849.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °