TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Mai 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Mai 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Cherry, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 10:00 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung 10:30 DEU: Eurowings, Pressekonferenz zur Urlaubssaison 2024 (online) mit CEO Jens Bischof 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach 11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung 16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung 17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 22:00 USA: Nvidia, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Roche, Investor Day DEU: Einhell, Q1-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, außerordentliche Hauptversammlung USA: Target, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/24 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 3/24 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 4/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/24 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 4/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 4/24 10:00 POL: Industrieproduktion 4/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 4/24 12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: dbAccess European Champions Conference (bis 23.5.24) u.a mit Nokia, Qiagen, Rheinmetall, Vitesco, Nordic Semiconductor, Schaeffler, Deutsche Teelkom, Symrise, Tui, Philips, Kion, Frankfurt DEU: Fortsetzung Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Deutsche Börse, Siltronic, United Internet, Jenoptik, ASML Holding, Talanx, Kion 09:00 DEU: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält Eröffnungsrede bei Microsoft-Konferenz zum Thema KI, Bonn 09:45 DEU: Eröffnungs-Pk zum Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig 10:00 DEU: Bitkom, Online-Pressekonferenz zum Nachrichtenkonsum im Internet mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder 10:00 DEU: E.ON Drive Summit, München Branchen-Event für E-Mobility-Professionals aus Europa. Unter anderem sprechen Filip Thon (CEO E.ON Deutschland) und Davide Villa (CEO E.ON Drive) sowie Managerinnen und Manager führender E-Auto-Hersteller, Hardware-Produzenten und der Logistik über Lösungen und Innovationen der E-Mobilität im B2B-Bereich. 10:0 AUT: Signa-Gründer Benko in Untersuchungsausschuss geladen, Wien 11:00 DEU: Bundeskabinett u.a. zu Gesetzentwurf zur Vor-Ort-Gesundheitsversorgung; Bundesbericht Forschung und Innovation + 12.30 Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Bundespressekonferenz + 12.30 Statement Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), (Bundesinnenministerium) + 12.45 Statement Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) im Bundesministerium für Bildung 13:15 DEU: Hybrid-Pk «Leitmärkte für klimafreundliche Grundstoffe» mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 14:45 DEU: Treffen der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks, Weimar + 16.45 Pk der Minister 17:15 DEU: Pk zur digitalen Sonder-Agrarministerkonferenz unter Thüringer Vorsitz zum Bürokratie-Abbau auf EU-Ebene und in Deutschland DEU: 23. Symposium des Humboldt Forum Wirtschaft, u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Weltraum), Brüssel BEL: Wöchentliche Sitzung der EU-Kommission Die Kommissarinnen und Kommissare diskutieren laut vorläufiger Agenda über die Zukunft der EU-Landwirtschaft. + ca. 12.00 Pk USA: US-Präsident Joe Biden empfängt den kenianischen Präsidenten William Ruto zu einem Treffen mit Konzernchefs im Weißen Haus

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi