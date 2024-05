EQS-News: 2G Energy AG verbessert Materialkostenquote im ersten Quartal spürbar und steigert das EBIT substanziell

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

2G Energy AG verbessert Materialkostenquote im ersten Quartal spürbar und steigert das EBIT substanziell



23.05.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2G Energy AG verbessert Materialkostenquote im ersten Quartal spürbar und steigert das EBIT substanziell

Materialkostenquote sinkt auf 64,5% (Vj.: 69,0%)

EBIT liegt mit 0,9 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr (-0,2 Mio. Euro)

Umsatz bleibt mit 69,5 Mio. Euro auf sehr hohem Niveau (Vj.: 68,5 Mio. Euro)

Vorstand bestätigt Prognosen für das laufende und das kommende Jahr

Heek, 23. Mai 2024 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, konnte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 69,5 Mio. Euro das sehr hohe Niveau des Vorjahres (68,5 Mio. Euro) weiter ausbauen (+ 1,0 Mio. Euro).

Materialkostenquote sinkt auf 64,5% (Vj.: 69,0%)

Wesentliche Ergebnisverbesserungen konnten durch die Normalisierung der Materialkostenquote erreicht werden. Nachdem sich die Beschaffungsseite mit laufenden Preissteigerungen im unteren einstelligen Prozentbereich deutlich beruhigt hat, entfalten nunmehr die eigenen, moderaten Listenpreisanpassungen der letzten 18 Monate verstärkt ihre Wirkung. Auf diese Weise normalisiert sich das Verhältnis von Materialkosten auf der einen Seite und den 2G-Listenpreisen auf der anderen Seite.

EBIT liegt mit 0,9 Mio. Euro deutlich über Vorjahr (Vj.: -0,2 Mio. Euro)

Bei einer insgesamt zum Vorjahresquartal sehr ähnlichen Umsatzverteilung zwischen KWK-Anlagen und Service sowie zwischen Inlands- und Auslandsumsätzen schlägt die verbesserte Materialkostenquote weitgehend auf das EBIT durch, das um 1,1 Mio. Euro gesteigert wurde. 2G erwirtschaftete somit bereits im ersten Quartal ein deutlich positives EBIT in Höhe von 0,9 Mio. Euro (Vj.: -0,2 Mio. Euro).

„Wir freuen uns, dass wir trotz des extrem starken Schlussspurts im vierten Quartal 2023 das Umsatzniveau weiter hochhalten konnten“, so CEO Christian Grotholt. „Die Normalisierung der Beschaffungskosten ermöglicht es nun, die erheblichen Erfolge der letzten Jahre auf dem Weg zu einer prozessorientierten, arbeitsteiligen und qualitäts- sowie kundengesteuerten Organisation konkret auch in Form einer soliden Margenverbesserung finanziell zu realisieren und damit die ambitionierte Prognose zur EBIT-Marge am Jahresende zu erreichen.“

Vorstand bestätigt Prognosen für das laufende und für das kommende Jahr

Der Vorstand bestätigt die bereits kommunizierten Prognosen für das laufende Jahr (Umsatz i.H.v. 360 bis 390 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,5% bis 10,0%; Vj.: 365 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 7,6%) sowie für das kommende Jahr (Umsatz von 390 bis 450 Mio. Euro).





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis zu 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2024

04. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

06. Juni Warburg Highlights Conference, Hamburg

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2024

25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

23.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: 2G Energy AG Benzstr. 3 48619 Heek Deutschland Telefon: +49 (0)2568-9347-0 Fax: +49 (0)2568-9347-15 E-Mail: service@2-g.de Internet: www.2-g.de ISIN: DE000A0HL8N9 WKN: A0HL8N Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1909143

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1909143 23.05.2024 CET/CEST