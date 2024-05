Galenica mit Umsatzwachstum auf Kurs

Mit einem Umsatzwachstum von 4.8% auf CHF 1'255.5 Mio. in den ersten vier Monaten 2024 ist die Galenica Gruppe gut ins neue Jahr gestartet. Sämtliche Geschäftsbereiche haben sich erfreulich weiterentwickelt und zur guten Umsatzentwicklung beigetragen.

Das Umsatzwachstum basiert auf einer positiven Entwicklung des Pharmamarkts mit einem Wachstum von 4.0% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD April 2024). Im Vergleich zur Vorjahresperiode zählten die ersten vier Monate 2024 einen Verkaufstag mehr, mit einem geschätzten positiven Einfluss von rund 1% auf das Umsatzwachstum. Hohe Mehrverkäufe von Generika und Biosimilars wirkten sich dämpfend auf das Wachstum aus. Treiber für diese Entwicklung waren die per 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Massnahmen zur Förderung von Generika und Biosimilars, unter anderem durch die Erhöhung des Selbstbehalts, falls Patienten ein teureres Originalpräparat bevorzugen. So konnten die Apotheken von Galenica in den ersten vier Monaten 2024 die Generikasubstitutionsrate von 75.2% Ende 2023 auf 80.5% steigern und somit einen wesentlichen Beitrag zur Dämpfung der steigenden Gesundheitskosten beitragen.