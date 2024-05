Insider - Ölriese Aramco will milliardenschweren Anteil verkaufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Der saudi-arabische Ölkonzern Saudi-Aramco will Insidern zufolge einen milliardenschweren Anteil verkaufen.

Das Vorhaben könnte möglicherweise schon im Juni über die Bühne gehen und wäre einer der größten Aktiendeals in der Region, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Einem der Insider zufolge könnte die Transaktion rund zehn Milliarden Dollar einbringen. Die Vorbereitungen dauerten aber noch an, und die Details könnten sich noch ändern.

Saudi-Arabien wolle den Verkauf über die Börse der Hauptstadt Riad laufen lassen. Angestrebt werde ein vollständig vermarktetes Angebot, kein beschleunigter Verkauf über mehrere Tage. Einem vorherigen Reuters-Bericht zufolge wurden die Citigroup, Goldman Sachs und HSBC als federführende Banken genannt. Saudi-Aramco und das Kommunikationsbüro der Regierung äußerten sich bislang nicht zu einer Anfrage um Stellungnahme.

