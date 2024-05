Kehrtwende - Tesla-Chef Musk lehnt neue US-Zölle auf chinesische E-Autos ab

In Videokonferenz

Paris (Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk macht eine Kehrtwende in der Frage von US-Importzöllen auf chinesische Elektro-Autos.

"Weder Tesla noch ich haben um diese Zölle gebeten, ich war sogar überrascht, als sie angekündigt wurden", sagte Musk per Video-Konferenz am Donnerstag auf der Viva Technology-Schalte in Paris. "Dinge, die den freien (Waren-) Austausch behindern oder den Markt verzerren, sind nicht gut", fügte er hinzu.

Vergangene Woche hatte US-Präsident Joe Biden die Zölle für chinesische E-Autos vervierfacht. Er begründete dies mit unfairen Handelspraktiken Chinas, die die US-Wirtschaft bedrohten. Auch andere Waren aus China sind von den neuen Zöllen betroffen. Nach Angaben der US-Regierung betreffen die Maßnahmen Güter im Wert von 18 Milliarden Dollar.

"Tesla behauptet sich auf dem chinesischen Markt ganz gut ohne Zölle und ohne Unterstützung", sagte Musk. "Ich bin dafür, keine Zölle zu erheben." Im Januar hatte er allerdings gewarnt, ohne Handelsschranken würden die chinesischen Autohersteller ihre Konkurrenten "demolieren".

