NVIDIA Corp. - Erstmals vierstellig!

Nach den sehr guten Quartalszahlen und dem angekündigten Aktiensplit hat die Nvidia-Aktie gestern einen neuen Rekordstand (1.063,20 USD) erreicht. Das bemerkenswerte an dieser Entwicklung ist nicht nur der erstmalige Vorstoß in den vierstelligen Kursbereich, sondern auch, dass der Sprung über die alten Allzeithochs bei 968/974 USD mit einem erneuten Aufwärtsgap (960,20 USD zu 1.015,20 USD) vollzogen wurde. Zuvor hatten bereits eine trendbestätigende Flagge bzw. die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 888,98 USD) die Ambitionen der Bullen unterstrichen. Dank dieser Entwicklung kann die Kursentwicklung seit Februar als seitliche Schiebezone interpretiert werden. Per Saldo liegt also ein weiteres trendbestätigendes Kursmuster vor. Aus dessen Höhe ergibt sich ein Anschlusspotenzial von gut 200 USD, welches im Umkehrschluss zu einem Kursziel von rund 1.170 USD führt. Der Chartverlauf sorgt darüber hinaus für die Erfüllung eines unserer Lieblingsszenarios: So sorgt das offen gebliebene Gap für einen absoluten Stärkebeweis. Im Februar war dieses Setup der Treiber bis zum damaligen Rekordhoch. Dagegen bietet sich die untere Gapkante als engmaschige Absicherung an.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

