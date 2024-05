Warren Buffett verkauft in großem Stil Apple-Aktien. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Eine durchschnittliche jährliche Performance von 19,8 % seit 1965 unterstreicht diese Aussage.

Man kann also zu Recht davon ausgehen, dass die Entscheidungen des Orakels von Omaha in der Regel richtig sind. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, ob der Teilverkauf eines seiner wichtigsten Investments, Apple (WKN: 865985) in den letzten beiden Quartalen, etwas Grundlegendes an seiner Anlagethese geändert haben könnte.

Kleine Transaktion mit großer Wirkung?

Die Apple-Aktie macht dabei rund die Hälfte des Wertes des Investmentportfolios von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) aus. Im vierten Quartal 2023 wurde die Aktienposition jedoch erstmals seit längerem um 10 Millionen Stück reduziert. Der Einfluss auf das Gesamtportfolio bleibt mit 0,6 % natürlich gering. Auch in Relation zur gesamten Apple-Position handelt es sich nur um eine kleine Transaktion von rund 1,1 %.

Schwerwiegender war jedoch der Verkauf weiterer Aktien im ersten Quartal 2024. Hier wurde bekannt, dass die Apple-Position um weitere 13 % auf rund 790 Mio. Aktien reduziert wurde. Allerdings deutete Warren Buffett auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway an, dass der Verkauf steuerliche Gründe hatte.

Dennoch stellt sich die Frage, ob dies für Warren Buffett der Einstieg in den Ausstieg seines Apple-Investments sein könnte. Gründe gäbe es so einige.

Chronische Innovationsschwäche bei Apple?

Als hausgemachte Schwäche wird der Rückzug aus dem wichtigen Elektroauto-Projekt gesehen. Aber auch im Bereich der Wearables rund um das Thema Metaversum wurde mit dem Apple Vision Pro bisher nur die Zukunftsfantasie präsentiert, in diesem potenziell wichtigen Markt mitspielen zu wollen. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz ist entsprechend wenig zu hören.

Die wirklich großen Innovationen sind seit der Einführung des iPhones ausgeblieben. Dabei bietet der Technologiesektor deutlich mehr Möglichkeiten und die hohen Cash-Bestände von Apple lassen Spielraum für Experimente. Mit einem fulminanten Aktienrückkaufprogramm im Wert von 110 Mrd. US-Dollar hat Apple zuletzt aber deutlich gemacht, dass man diese an die Aktionäre zurückgeben will.

Nicht zuletzt dürfte das schwache Hardware-Geschäft den Anlegern Kopfzerbrechen bereitet haben. Vor allem das unter den Erwartungen liegende Asiengeschäft gibt Rätsel auf, auch wenn die jüngsten Verkaufszahlen hier wieder eine leichte Entspannung ankündigten.

Transaktionshistorie zeigt keinen eindeutigen Trend

Ein Blick in die Transaktionshistorie von Berkshire Hathaway zeigt aber, dass es in der Vergangenheit auch schon zu Verkäufen bei der Apple-Aktie gekommen ist. So zum Beispiel im dritten und vierten Quartal 2020.

Im Jahr 2022 kaufte man jedoch wieder Apple-Aktien. Man sollte also nicht zu viel in die Käufe und Verkäufe hineininterpretieren, vor allem, wenn es sich nur um kleine Beträge oder um steuerliche Gründe handelt.

Aus meiner Sicht ist die Apple-Story nach wie vor intakt. Im Kern geht es um ein wachsendes Ökosystem, das zu steigenden und planbaren Software- und Serviceumsätzen führt und die Marge erhöht.

Das erwartete KGV von 28 (Stand 10.5.24, Morningstar) ist tendenziell nicht günstig. Anders mag es beim PEG-Ratio aussehen, bei dem der Markt ein Wert von 1,7 handelt. Im Fünfjahresdurchschnitt liegt er bei 2,3.

Sollte sich jedoch herausstellen, dass die Wachstumsschwäche im Hardware-Geschäft nicht chronischer Natur ist, könnte sich die Situation mittelfristig wieder entspannen. Insbesondere das gigantische Aktienrückkaufprogramm könnte dann dem Aktienkurs den entscheidenden Rückenwind geben.

Warren Buffett verkauft in großem Stil Apple-Aktien. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?

Frank Seehawer besitzt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway.

