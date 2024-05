ANALYSE/Warburg: Etliche Mid-Caps attraktive Übernahmeziele - und Mercedes-Benz

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research sieht eine Reihe attraktiver Übernahmeziele in Deutschland. Insbesondere kleinere und mittelgroße Börsenunternehmen böten derzeit für langfristig orientierte Investoren interessante Einstiegschancen, schreibt Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine mögliche Zinssenkung der Europäischen Zentralbank, die schon bald erwartet werde, würde Unternehmen mit niedrigeren Marktkapitalisierungen noch attraktiver machen. Doch auch das Dax -Mitglied Mercedes -Benz könnte dem Experten zufolge Interessenten anziehen.

Als Investitionskriterien sieht Heider neben der Bewertung die Barmittelschöpfung und die Eignung für eine schuldenfinanzierte Übernahme. Am wichtigsten sei aber, dass das Kaufziel strategisch zum Interessenten passe - sonst nütze ihm auch die günstige Bewertung nichts. Im Fokus stünden daher Firmen mit attraktiven Marktpositionen, Expertise bei spezifischen Technologien oder einer regionalen Führungsstellung. Eine Rolle könne zudem der Wunsch einer Firma spielen, dem Kapitalmarkt den Rücken zu kehren - etwa, weil die Anleger einen bedeutsamen Strategiewechsel nicht honorierten.

Aus diesen Überlegungen resultiert für den Warburg-Experten eine Liste von insgesamt 38 Unternehmen, aus denen er 12 noch einmal besonders hervorhob. Der Autobauer Mercedes-Benz sei eine starke Marke in der Branche und mit seinen Produkten im Premium-Bereich vertreten. Dazu komme die Abwesenheit größerer oder staatlicher Aktionäre.

Im Nebenwerte-Index SDax sieht Heider Norma Group , Jost Werke , SAF-Holland und PNE als besonders attraktive Übernahmeziele an. Beim Verbindungstechnik-Spezialisten Norma betont er das weiter wachsende Wassermanagement-Geschäft. Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost biete alles, was Investoren wichtig sei und dessen Konkurrent SAF-Holland punkte mit einer verbesserten Profitabilität. Beim Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE setzt Heider darauf, dass der Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) eine zweite Offerte lancieren könnte.

Interessant sei zudem die schweizerische Online-Apotheke DocMorris . Deren Aktie könnte für eine Übernahme attraktiver sein als die des im MDax gelisteten Konkurrenten Redcare Pharmacy , der mit Galenica schon einen strategischen Aktionär habe.

Als Chancen außerhalb der drei großen Dax-Indizes nannte Heider die Unternehmen Bastei Lübbe , Clearvise , Edag Engineering , Francotyp-Postalia , New Work und Stemmer Imaging ./gl/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2024 / 14:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ