EEII AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

EEII AG: Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Ausserordentliche Generalversammlung 17. Juni 2024



27.05.2024 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Ausserordentliche Generalversammlung 17. Juni 2024

Zug, 27. Mai 2024

EEII AG lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2024 ein

EEII lädt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Traktandiert ist die Erweiterung des Verwaltungsrats, um bei der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni einen vollständigen und entscheidungsfähigen Verwaltungsrat zu haben.

Zur Zuwahl stellen sich:

- Manuel Piquerez, von Clos du Doubs JU, in Porrentruy JU,

- Daniel Jean Zappelli, von Noville VD, in Gingins VD,

- Pascal Kuenlin, von Fribourg FR, in 33110 Le Bouscat (Frankreich),

- Charles Berthillon, von Frankreich, in Lausanne VD,

- Philippe Joerg, von Plaffeien FR, in Troinex GE.

Weitere Details können der auf der Website der Gesellschaft (www.eeii.ch) publizierten Einladung entnommen werden.

Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 17. Juni um 10h im Four Seasons Hotel des Bergues, Quai des Bergues 33 in 1201 Genf statt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Marc Comina, Sprecher der EEII AG, marc@clpr.ch, +41 79 128 3495).

EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: EEII AG Alpenstrasse 15 6304 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 42 80 Fax: +41 41 729 42 29 E-Mail: info@eeii.ch Internet: www.eeii.ch ISIN: CH0007162958 Valorennummer: 940179 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1911865

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1911865 27.05.2024 CET/CEST