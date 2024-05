EQS-News: EV Digital Invest AG erweitert Angebot um Investments in Erneuerbare Energien

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

EV Digital Invest AG erweitert Angebot um Investments in Erneuerbare Energien



27.05.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EV Digital Invest AG erweitert Angebot um Investments in Erneuerbare Energien



Ausweitung des Investitionsangebots anlässlich des kontinuierlich steigenden Anlegerinteresses an nachhaltigen Investmentlösungen

Strategische Partnerschaft mit dem Projektentwickler und Bestandshalter von Erneuerbare Energien-Anlagen Green FOX Energy

Erstes Solarprojekt ist ab Montag, 27. Mai, 12 Uhr interessierten Anlegern auf der Investmentplattform zugänglich

Berlin, 27. Mai 2024. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiberin der beiden Online-Investmentplattformen „Engel & Völkers Digital Invest“ und „Digital Invest Assets“, bietet mit ihrem erstem Solarprojekt ein neues Investmentprodukt im Wachstumssegment Nachhaltigkeit. Damit werden die Immobilieninvestments z. B. aus den Assetklassen Wohnen, Büro oder Logistik um Immobilieninvestments mit Fokus auf Erneuerbare Energien erweitert. Künftig können Anleger auf der Plattform „Engel & Völkers Digital Invest“ in ein breites Spektrum an nachhaltigen Immobilienprojekten investieren. Den Auftakt im Bereich nachhaltiger Geldanlagen machten die bisher fünf energieeffizienten Logistikparks in Kooperation mit dem strategischen Partner DFI Real Estate seit 2022. Mit rund 25 Mio. Euro Projektvolumen hat „Engel & Völkers Digital Invest“ auf diesem Weg bereits nachhaltige Investitionen in Höhe von rund 200 Mio. Euro ermöglicht. Jetzt folgt mit dem Projekt „Solarpark Eyendorf“ der Einstieg in Erneuerbare Energie-Immobilienanlagen.



Mit der Ausweitung des Angebots für grüne Geldanlagen erhalten Anleger die Chance, ihre Investments noch breiter zu diversifizieren und am Umbau der Energieinfrastruktur mitzuwirken. Die EV Digital Invest AG profitiert hingegen durch das diversifizierte Produktportfolio vom rasanten Wachstum der Erneuerbaren Energien und kann zugleich ihre Abhängigkeit von den Entwicklungen in anderen Assetklassen des Immobilienmarktes reduzieren. Mit den Solarfinanzierungsprojekten und insgesamt Erneuerbare Energieprojekten, also nicht beweglichen Sachgütern, wird so eine weitere Assetklasse im Immobilienbereich erschlossen. Der große Vorteil dabei ist: Die EV Digital Invest AG kann auf etablierten Prozessen aufbauen. Auch für das neue Angebot bildet der umfangreiche zweistufige Prüfprozess weiterhin die Basis, jedes Projekt wird über die interne Analyse hinaus von externen renommierten Gutachtern geprüft.



Marc Laubenheimer, CEO der EV Digital Invest AG, erklärt: „Grüne Geldanlagen werden immer beliebter. Das merken wir nicht zuletzt an der hohen Nachfrage nach unseren Projekten für nachhaltige Logistikimmobilien. Aus diesem Grund wollen wir nun den nächsten Schritt gehen und unser Angebot an entsprechenden Investments erweitern. Ich freue mich, dass wir hierfür mit Green FOX Energy einen professionellen und verlässlichen Kooperationspartner gewonnen haben. Mit stabilen Rahmenbedingungen und guten Wachstumsperspektiven bietet der Markt für Erneuerbare Energien für Projektentwickler und Anleger gleichermaßen attraktive Chancen.“



Strategische Partnerschaft mit Green FOX Energy

Green FOX Energy entwickelt und errichtet Erneuerbare Energien-Anlagen, um diese vornehmlich langfristig im Bestand zu halten oder zu veräußern. Im Zuge der nun geschlossenen strategischen Kooperation zwischen Green FOX Energy und der EV Digital Invest AG können Anleger künftig über die Plattform „Engel & Völkers Digital Invest“ in aussichtsreiche Projekte investieren. Der Fokus der Kooperation liegt auf Investments in Solarprojekte in Deutschland, wobei eine Erweiterung des Angebots um weitere Energieträger und Märkte durchaus denkbar ist. Die Projektpipeline der Green FOX Energy ist mit rund 2 Gigawattpeak gut gefüllt. Der Track Record der seit Ende der 90er Jahre errichteten Photovoltaik-Anlagen liegt bereits bei mehr als 2,5 Gigawatt. Die Green FOX Energy ist Teil der FOX Group, eine unternehmerisch orientierte, unabhängige Hamburger Beteiligungsgesellschaft und Company Builder in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Erneuerbare Energien sowie digitale Geschäftsmodelle.



Sven Meißner, Geschäftsführer der Green FOX Energy, erläutert das Auftaktprojekt: „Der geplante Solarpark nahe Eyendorf in Niedersachsen ist ein herausragendes Beispiel für unsere Bemühungen, nachhaltige Energieinfrastruktur zu schaffen. Was dieses Projekt auszeichnet, ist unter anderem die technologische Infrastruktur, die hohen Sonneneinstrahlungswerte am Standort und die topographischen Gegebenheiten. Mit ca. 25.000 Solarmodulen soll eine Gesamtleistung von rund 15 Megawatt-Peak erreicht werden. Damit können jährlich rund 4.600 Haushalte mit sauberem Strom versorgt und circa 10.700 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.“ Weitere Informationen zu diesem Projekt sind für interessierte Anleger auf der Internetplattform „Engel & Völkers Digital Invest“ erhältlich.



Diversifiziert investieren mit Erneuerbaren Energien

Die auf der Plattform „Engel & Völkers Digital Invest“ angebotenen Projekte weisen verschiedene Entwicklungsstadien und Investment-Volumina auf, um Anlegern ein möglichst breites Anlagespektrum zu eröffnen. Um den Anlegern auch vermehrt Zugang zu attraktiven Investments mit einer kurzen Mindestanlagedauer zu verschaffen, sollen auf der digitalen Plattform Erneuerbare Energien-Projekte mit Laufzeiten von rund 12 Monaten angeboten werden. Auch für Projektentwickler bietet die Weiterentwicklung neue Chancen – und schließt die Finanzierungslücke zwischen dem Eigenkapital des Entwicklers und der Bankfinanzierung.



Karl Poerschke, COO der EV Digital Invest AG, ergänzt: „Wir bieten unseren Kunden die Chance, Teil der Energiewende zu werden. Und erweitern damit unsere Anlegerbasis um neue Zielgruppen, denen neben einem attraktivem Risiko-Rendite Verhältnis ihrer Investments, Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Anleger können bereits ab 100 Euro investieren und wissen genau, wohin ihr Geld fließt. Dabei erfahren sie beispielsweise, wie viel CO2 durch die jeweiligen Projekte eingespart wird. Diese Erweiterung unseres Produktportfolios ist auch daher charmant, da sich diese reibungslose in bestehende Analyseprozesse einbettet – wir setzen nach wie vor auf höchste Qualitätsansprüche durch unseren zweistufigen Analyseprozess und der Einbindung renommierter externer Gutachter.“



Ausweitung des Engagements im Bereich Erneuerbare Energien geplant

Fortschritte bei den Schlüsseltechnologien und staatliche Subventionen haben die Kosten für Erneuerbare Energien erheblich gesenkt und ihnen starken Auftrieb verliehen. Die Internationale Energieagentur IEA erwartet, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern bis 2026 um mehr als 60 Prozent steigt. Vor diesem Hintergrund erschließt die EV Digital Invest AG mit einer Ausweitung ihres Angebots einen Markt mit signifikantem Wachstumspotenzial.





Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen – von Immobilieninvestments in verschiedenen Assetklassen, über ein Tagesgeldkonto und ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Unter den beiden Marken 'Engel & Völkers Digital Invest' sowie 'Digital Invest Assets' können Anleger von einem Euro bis zu mehreren Millionen Euro investieren - mit und ohne Immobilienbezug. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke „Engel & Völkers Digital Invest“ erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Projekten in verschiedenen Assetklassen im Immobilienbereich zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform für digitale Immobilieninvestitionen und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Bislang wurden bereits Projekte mit einem Volumen von mehr als 247 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst ein Tagesgeldkonto, effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.



Weitere Informationen:

www.ev-digitalinvest.de

www.digitalinvest-assets.de



EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt:

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

27.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: EV Digital Invest AG Joachimsthaler Straße 10 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 403 69 15 21 E-Mail: info@ev-digitalinvest.de Internet: www.ev-digitalinvest.de ISIN: DE000A3DD6W5 WKN: A3DD6W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1911083

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1911083 27.05.2024 CET/CEST