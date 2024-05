Xlife Sciences AG gibt strategischen Zusammenschluss zwischen palleos healthcare GmbH und OCT Clinical GmbH bekannt

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kooperation/Firmenzusammenschluss

27. Mai 2024, Zürich – Die Xlife Sciences AG gibt den Zusammenschluss ihres Portfoliounternehmens palleos healthcare GmbH mit der OCT Clinical GmbH bekannt. Dieser Merger stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Etablierung eines führenden Unternehmens im Bereich der klinischen Forschung dar.

palleos healthcare, ein in Deutschland ansässiges, Onkologie-fokussiertes Auftragsforschungsinstitut (CRO), und OCT Clinical, eine Full-Service-CRO, haben sich nach der Vertragsunterzeichnung am 24. Mai 2024 offiziell zusammengeschlossen.

Der Zusammenschluss vereint die einzigartigen Stärken und Expertisen beider Unternehmen und positioniert sie so, dass sie ihren Kunden umfassende End-to-End-Dienstleistungen und Lösungen global anbieten können. palleos healthcare, mit seinen primären Aktivitäten in West- und Mitteleuropa (Deutschland, Österreich und Schweiz), und OCT Clinical, welches sich auf Osteuropa (Polen, Ungarn, Baltische Staaten, Ukraine und Bulgarien) konzentriert, werden nun gemeinsam Patienten in einer Region mit einer Gesamtbevölkerung von über 300 Millionen Menschen rekrutieren. Ab sofort wird das kombinierte Unternehmen unter dem Markennamen palleos healthcare operieren.

Dr. Philip Räth, Geschäftsführer von palleos healthcare, kommentiert: «Ich bin sicher, dass die Fusion die Expertise beider Unternehmen nicht nur verdoppeln, sondern vervielfachen wird. Während sich OCT Clinical bisher auf den osteuropäischen Markt konzentrierte und palleos healthcare auf Zentraleuropa, decken wir nun gemeinsam die gesamte Region ab - von der Produktentwicklung und präklinischen Beratung bis hin zu regulatorischen Angelegenheiten und klinischen Studien.»

Dmitry Sharov, CEO von OCT Clinical, fügt hinzu: «OCT Clinical ist stolz darauf, sich mit palleos healthcare zusammenzuschließen, da die Firma einen ausgezeichneten Ruf in der Branche hat. Jetzt können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten, um ihre vielfältigen Bedürfnisse in der klinischen Forschung zu erfüllen und die Markteinführungszeit ihrer Produkte zu verkürzen.»

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, äußert seine Begeisterung: «Wir freuen uns über den Zusammenschluss der palleos healthcare und der OCT Clinical, um für die globalen Märkte noch bessere Lösungen im CRO-Markt anzubieten. Als strategischer Partner und Anteilseigner von palleos healthcare sieht Xlife Sciences großes Potenzial in dieser Vereinigung, die Reichweite zu steigern und die Dienstleistungskapazitäten zu erweitern. Dieser Zusammenschluss verspricht, erstklassige Lösungen für die klinische Forschung zu liefern und die globale Gesundheitsversorgung voranzubringen.»

Bemerkenswert ist, dass laut der U.S. Food and Drug Administration (FDA) von den 55 im Jahr 2023 zugelassenen neuartigen Arzneimitteln 42 klinische Studien in Europa durchliefen, darunter in Deutschland, Georgien, Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Serbien, Ukraine und Lettland. Zudem platzierte sich laut einem FDA-Bericht eine Gesamtzahl von sieben mittel- und osteuropäischen Ländern unter den Top Ten in Bezug auf die Anzahl der Studienteilnehmer, was die strategische Bedeutung dieser Fusion für Pharmaunternehmen, die effiziente Lösungen für die Patientenrekrutierung und erfolgreiche Studienergebnisse suchen, unterstreicht.

Diese strategische Partnerschaft verdeutlicht das Engagement von Xlife Sciences, die Lücke zwischen innovativer Forschung und praktischen Gesundheitsanwendungen zu schließen und letztlich die globale Landschaft der klinischen Forschung zu verbessern.

