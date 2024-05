EQS-News: Evotec und CHDI Foundation verlängern strategische Huntington-Allianz

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec und CHDI Foundation verlängern strategische Huntington-Allianz



28.05.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Langjährige Allianz zwischen Evotec und CHDI zur Entwicklung von Therapeutika für die Huntington-Krankheit

Eine der größten strategischen Wirkstoffforschungs-Allianzen von Evotec

Hamburg, 28. Mai 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute die Verlängerung ihrer 20-jährigen Zusammenarbeit mit der CHDI Foundation, Inc. („CHDI“) bekannt. CHDI ist eine gemeinnützige biomedizinische Forschungsorganisation, die ausschließlich durch private Finanzierung unterstützt wird. Ihr Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Therapien, die das Leben der von der Huntington-Krankheit Betroffenen maßgeblich verbessern sollen. Die Kollaboration soll das grundlegende wissenschaftliche Verständnis der Krankheit erweitern und damit die Entwicklung neuer wirksamer Behandlungen unterstützen.

Die Kollaboration nutzt Evotecs integrierte Neurologie-Plattform und ihre breite Expertise in der ZNS-Wirkstoffforschung und -entwicklung. Sie deckt ein breites Spektrum an Biologie- und Chemiedienstleistungen ab, die von der Substanz- und Bibliotheksverwaltung, der Validierung von Zielmolekülen, der Stammzellforschung, dem High-Content-Screening, der computergestützten Chemie, der Pharmakologie, der Proteinproduktion sowie der Entdeckung und Validierung von Biomarkern an mehreren Standorten unterstützt werden. Die seit 2006 bestehende Zusammenarbeit zählt zu den größten strategischen Wirkstoffforschungs-Allianzen von Evotec.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, sagte: „Wir sind erfreut, dass CHDI den Wert unserer langen und sehr kooperativen Beziehung erkennt. Wir sind besonders stolz darauf, gemeinsam mit unseren Kolleg:innen von CHDI einen Beitrag zum Kampf gegen die Huntington-Krankheit leisten zu können. Dies unterstreicht unser gemeinsames Engagement, neue Therapien für die von dieser verheerenden Krankheit betroffenen Menschen zu finden.“

Dr. Robert Pacifici, Chief Scientific Officer von CHDI, fügte hinzu: „Über die letzten 20 Jahre waren unsere Kolleg:innen von Evotec von entscheidender Bedeutung für CHDIs präklinische Forschungsprogramme und wichtige wissenschaftliche Verbündete bei unserer Aufgabe, Therapeutika für Menschen mit Huntington zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer langjährigen und produktiven Forschungszusammenarbeit in der Zukunft.“



Über die Huntington-Krankheit

Die Huntington-Krankheit ist eine Erbkrankheit, die durch eine Veränderung (Mutation) im Huntingtin-Gen verursacht wird. Jedes Kind mit einem Elternteil, das unter dieser Erkrankung leidet, erbt diese Mutation mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Als Folge dieser Gen-Veränderung degenerieren Gehirnzellen und sterben ab und führen so zu kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen, die im Verlauf der Krankheit signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität des Betroffenen haben und schließlich zum Tod führen. Die Krankheit bricht gewöhnlich im mittleren Alter, bei einigen jedoch bereits in der frühen Kindheit oder erst im hohen Alter aus, und nimmt einen schweren Verlauf. Sobald die Krankheit ausgebrochen ist, verbleibt Patienten eine Lebensdauer von ca. 15 bis 20 Jahren. Gegenwärtig gibt es keine Möglichkeiten, die Symptome der Krankheit zu unterdrücken oder das Fortschreiten dieser Krankheit zu verlangsamen. Schätzungen zufolge leiden ca. 30.000 Menschen in den USA unter dieser Krankheit und bei weiteren mindestens 150.000 Menschen besteht das Risiko, dass die Krankheit irgendwann ausbricht.

Über die CHDI Foundation, Inc.

Die CHDI Foundation ist eine privatfinanzierte, gemeinnützige biomedizinische Forschungsorganisation, die sich mit einer einzigen Krankheit, der Huntington-Krankheit, befasst. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam Therapeutika zu entwickeln, die das Leben der von der Huntington-Krankheit betroffenen Menschen wesentlich verbessern werden. Um dies zu erreichen, verwaltet CHDI ein vielfältiges Portfolio an Forschungsprojekten über ein neuartiges virtuelles Modell, das die wissenschaftliche Zusammenarbeit fördert, um eine direktere Verbindung zwischen innovativer Forschung, Wirkstoffforschung und klinischer Entwicklung herzustellen. Dies trägt dazu bei, die translationale Kluft zu überbrücken, die häufig zwischen akademischer und industrieller Forschung besteht und die zu kostspieligen Verzögerungen bei der therapeutischen Entwicklung führt. Unsere Aktivitäten reichen von der Erforschung der Biologie bis zur Identifizierung und Validierung von therapeutischen Targets und von der Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen bis zu klinischen Studien. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.chdifoundation.org.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medien

Gabriele Hansen

SVP Head of Global Corporate Communications

Gabriele.Hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder

Director of Global Corporate Communications

Hinnerk.Rohwedder@evotec.com

Investor Relations

Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com

28.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq EQS News ID: 1911995

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1911995 28.05.2024 CET/CEST