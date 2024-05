EQS-News: The Platform Group AG: Erwerb der OEGE GROUP

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Erwerb der OEGE GROUP



28.05.2024

Mehrheitserwerb der OEGE GROUP, Lünen

Erweiterung des B2B Segments im eCommerce

Ausrichtung auf internationale B2B-Kunden im eCommerce



Düsseldorf, 28. Mai 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, wird per Juni 2024 Mehrheitsgesellschafter der OEGE GROUP. Das Unternehmen mit Sitz in Lünen (NRW) ist ein führender B2B-Plattformanbieter, der ausschließlich B2B-Kunden im eCommerce mit Markenware bedient. Der Absatz der Produkte erfolgt über eigene B2B-Shops und Plattformlösungen. Am Standort Lünen wird ein eigenes Logistikzentrum für die B2B-Kunden betrieben.



„Ich freue mich, das Unternehmen nach über 20 Jahren Aufbau im eCommerce und B2B-Geschäft nun so aufzustellen, dass wir mit der TPG die nächste Stufe der Entwicklung erreichen. Wir werden so unsere B2B-Onlineportale ausbauen, mehr internationalisieren und mehr B2B-Kunden im eCommerce erreichen“, so Özcan Gölyeri, Geschäftsführer der OEGE GROUP.

Die OEGE GROUP wird künftig im Segment Freight Goods der TPG konsolidiert. Die Softwarelösungen der TPG werden bei OEGE GROUP ab Herbst 2024 eingesetzt.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG:„Mit der OEGE Group stärken wir unseren B2B-Fokus und bauen unsere Aktivitäten aus. Unsere Softwarelösungen können dort einen deutlichen Mehrwert bringen, zudem werden wir unsere B2B-Partnerbasis im eCommerce deutlich ausweiten.“

Das Closing der Transaktion ist für August 2024 geplant, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

