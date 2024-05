Gestern hat der Crash bei Salesforce das gesamte Segment Enterprise Software mit in die Tiefe gerissen. Heute wird es einmal mehr spannend, wenn um 14:30 Uhr die Daten zum PCE Preisindex veröffentlicht werden. Da liegt ordentlich Zunder in beide Richtungen bereit. Die Märkte könnten also die Korrektur dynamisch fortsetzen, oder sich aufmachen zu neuen Hochs. Aktien von Dell wurden gestern besonders hart abgestraft, zumal das Tech-Unternehmen nachbörslich auf der Gewinnseite gepatzt hat. Costco hält sich dagegen trotz hoher Bewertung auch nach den Zahlen solide am Hoch, während bei Zscaler der Turnaround begonnen haben könnte. Das und mehr heute in der Live-Sendung.

