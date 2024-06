GNW-Adhoc: Eastman School of Music der University of Rochester in den QS World University Rankings anerkannt

^ROCHESTER, New York, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Eastman School of

Music der University of Rochester wurde in den renommierten QS World University Rankings für 2024 ausgezeichnet. Eastman ist die Nr. 3 in Nordamerika und die Nr. 11 weltweit und teilt sich die Bühne mit führenden Musikinstitutionen im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Russland, China, Finnland, Dänemark und Ungarn. Seit über einem Jahrhundert ist die Eastman School of Music ein strahlendes Vorbild für hervorragende Leistungen in der Musikausbildung und -aufführung. Aufbauend auf den Grundpfeilern Kunst, Wissenschaft, Führung und Gemeinschaft hat Eastman ein vielfältiges Umfeld kultiviert, in dem Musik nicht nur innerhalb unserer Säle gedeiht, sondern auch darüber hinaus nachhallt, das Leben bereichert und das Engagement fördert. Die Schule ist bekannt für ihren ganzheitlichen Ansatz in der Musikausbildung, der eine rigorose musikalische Ausbildung mit geisteswissenschaftlichen Studien, Führungsausbildung und interdisziplinären Erfahrungen verbindet. Dieses Engagement für eine umfassende Ausbildung bringt Absolventinnen und Absolventen hervor, die nicht nur qualifizierte Musiker sind, sondern auch vielseitige Persönlichkeiten, die bereit sind, ihre Talente einzusetzen, um Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu beeinflussen und zu inspirieren. Dekan Jamal J. Rossi kommentierte das Ethos der Schule und die jüngste Auszeichnung wie folgt: ?Die Eastman School of Music ist eine lebendige Gemeinschaft, in der einige der besten Musiker der Welt zusammenkommen, um sich gegenseitig zu verbessern. Unser jahrhundertelanges Engagement für die Grundwerte der Kunst, der Wissenschaft, der Führung und der Gemeinschaft hat als Grundlage gedient, auf der unsere Alumni bedeutende Karrieren in allen Aspekten der Musik aufgebaut und die Welt durch ihre Musik bereichert haben. Diese Anerkennung durch die QS World Rankings bestätigt unser Engagement und unsere Mission, die Zukunft der Musik durch künstlerische und wissenschaftliche Exzellenz und innovative Führung zu gestalten." Jane Gatewood, Vice Provost for Global Engagement an der University of Rochester, wies ebenfalls auf die Bedeutung dieser Leistung hin: ?Die Anerkennung der Eastman School of Music durch die QS World Rankings unterstreicht unseren globalen Einfluss und unser akademisches Prestige. Diese Anerkennung ist ein Zeugnis für das Engagement unserer Fakultät und das Talent unserer Studierenden und spiegelt unsere führende Rolle bei der Vorbereitung der nächsten Generation von Weltklassemusikern wider." In diesem Jahr wurde die Kategorie Musik zum ersten Mal in die QS World University Rankings aufgenommen. Das QS-Ranking für Musikhochschulen wird aus umfassenden Bewertungen des akademischen Rufs und des Rufs der Arbeitgeber abgeleitet, die zu 80 % bzw. 20 % zur Gesamtbewertung beitragen. Kriterien wie Forschungsqualität, strategische Partnerschaften, Innovation und Beschäftigungsfähigkeit spielen bei dieser Bewertung eine zentrale Rolle. Weitere Informationen zu den QS World University Rankings für Musik finden Sie unter: https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/music Informationen über die Eastman School of Music der University of Rochester finden Sie unter: https://www.esm.rochester.edu/admissions/ Wenn Sie mehr über Einschreibungsmöglichkeiten für internationale Studierende und globale Zusammenarbeit erfahren möchten, besuchen Sie bitte https://www.rochester.edu/global Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: * Jessica Kaufman, Executive Director of Marketing and Communications jkaufman@esm.rochester.edu (mailto:jkaufman@esm.rochester.edu) * Daniella Sussman, Director of International Communications daniella.sussman@rochester.edu (mailto:daniella.sussman@rochester.edu) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc838c64-e5c1- 4c99-9708-5c653b199036 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/141ec48f-eba8-4eff-ae70- cff9d1a71b75 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3eae0e9f-bc51-4d02-963f- adc8c95fc60a https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d931016-bc75-47e2-8c7b- a7121abd78e0 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3715b139-5119-49cb-882b- f61f94ab4749 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51d967a7-c638- 44cf-8b77-2c3dac0b456d https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/109eb861-fe31-4be4-ba43- a652dd41a6b8 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6152f154-cb29- 4a44-87ed-2bf74e8ba574 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b7ccb1fa- 1f45-4f27-9fd5-9b90b6a12efe https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f06c52ea-9c62-44df-b114- 7fc6442ef2c7 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1dc375a-b774- 4e3e-888e-8ede4a2d6762 °