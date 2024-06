GNW-Adhoc: IdentiFlight stellt V5-Technologie vor: Verbesserter Schutz von Wildtieren in Windparks

^LOUISVILLE, Colorado, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IdentiFlight, ein führender Anbieter von Antikollisionssystemen für Windparks, ist stolz darauf, die Einführung seiner V5-Technologie bekannt zu geben. IdentiFlight V5 stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit dar. Aufbauend auf der bewährten Erfolgsgeschichte von IdentiFlight beim Schutz von Vogelarten und der gleichzeitigen Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien setzt IdentiFlight V5 einen neuen Standard für Effizienz und Effektivität von Vogelerkennungssystemen. ?Wir freuen uns, unsere V5-Technologie vorzustellen, die einen bedeutenden Fortschritt für den Artenschutz in Windparks darstellt", so Carlos Jorquera, CEO und CTO von Boulder Imaging, dem Unternehmen, das IdentiFlight entwickelt. ?Dieser Meilenstein spiegelt unser unermüdliches Engagement für eine nachhaltige Zukunft wider, in der saubere Energie neben florierenden Ökosystemen gedeiht." Zu den wichtigsten Funktionen von IdentiFlight V5 gehören: Verbesserte Leistung: V5 zeichnet sich durch eine verbesserte Erkennungsgenauigkeit und -effizienz aus, die eine schnelle und zuverlässige Identifizierung und Klassifizierung von Vogelarten, insbesondere von Greifvögeln wie Adlern, Habichten und Falken, gewährleistet und die Erkennung auf eine Reichweite von 1,3 km erweitert. Widerstandsfähiges Design: Mit robusten Schaltschränken, die auch rauen Umgebungsbedingungen standhalten, ist V5 für den Einsatz in verschiedenen Landschaften, jetzt auch in Küstenregionen, optimiert. Optimierte Wartungsfreundlichkeit: Das neue Design von V5 erleichtert die Wartung und Instandhaltung, minimiert Ausfallzeiten und optimiert die Betriebseffizienz für Windparkbetreiber. Der erste Einsatz von V5 wird im Windpark Musselroe in Tasmanien in Zusammenarbeit mit Woolnorth Renewables erfolgen. ?Die Installation von IdentiFlight V5 in Musselroe unterstreicht unser Engagement für den Schutz des symbolträchtigen tasmanischen Keilschwanzadlers und des Weißbauch-Seeadlers", so Jie Yao, General Manager von Woolnorth Renewables. ?Wir sind uns bewusst, dass innovative Lösungen wie IdentiFlight wesentlich dazu beitragen, die potenziellen Risiken von Windparks zu mindern, während wir wichtige Initiativen für saubere Energie in Tasmanien und Australien vorantreiben." Don Mills, President und COO von Boulder Imaging, dazu weiter: ?Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Woolnorth Renewables dieses nächste Kapitel des Artenschutzes aufzuschlagen. Mit dem Einsatz der V5-Technologie von IdentiFlight im Windpark Musselroe sind wir nicht nur innovativ, sondern setzen neue Maßstäbe für den Schutz von Wildtieren in Windparks. Diese Partnerschaft ist mehr als nur eine Zusammenarbeit, sie ist ein gemeinsames Engagement für Umweltschutz und Fortschritt." Weitere Informationen darüber, wie IdentiFlight und seine V5-Technologie zum Artenschutz beitragen und gleichzeitig die Energieerzeugung mit bewährten Ergebnissen maximieren, finden Sie unter IdentiFlight.com (https://www.identiflight.com/). Über IdentiFlight und wie es funktioniert Das von Boulder Imaging, Inc. entwickelte IdentiFlight nutzt modernste Bildverarbeitungs- und KI-Technologien, um eine 99-prozentige Genauigkeit bei der Identifizierung von Vogelarten innerhalb eines Bereichs von 1,3 km in Windparks zu erreichen. Spezialisierte Software und neuronale Netze analysieren Bilder schnell und bestimmen 3D-Position, Geschwindigkeit, Flugbahn und spezifische Arten. IdentiFlight schützt Vögel in Windparks, indem es das Risiko von Kollisionen mit den Turbinenblättern verringert und Energieverluste durch gezielte Drosselung reduziert. Darüber hinaus unterstützt es Windenergieprojekte durch die Quantifizierung der Vogelaktivität an potenziellen Standorten. Das seit 2016 weltweit eingesetzte und über mehrere Jahre hinweg unabhängig validierte IdentiFlight-System schützt mittlerweile Hunderte von Windkraftanlagen weltweit. Unabhängige Forschungen belegen die Wirksamkeit des Systems: Die Zahl der getöteten Adler ist im Vergleich zu früheren Methoden um über 85 % gesunken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von IdentiFlight (https://www.identiflight.com/). Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2967/eng) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2544c63-b7ac-4bc7- a172-f522ab070125 Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30bff975- 5fd7-436a-850b-26fa8f1e6273 °