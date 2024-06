Italien mit Tourismus-Rekord - Viele Buchungen aus Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Italien ist bei Touristen so beliebt wie noch nie.

Die Zahl der registrierten Ankünfte in Beherbergungsbetrieben wie Hotels stieg im vergangenen Jahr um 13,4 Prozent auf den Rekordwert von mehr als 134 Millionen, wie das Statistikamt Istat am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich um fast zehn Prozent auf 451 Millionen - befeuert vor allem durch ausländische Touristen. Besonders große Wachstumsraten wiesen die Regionen Latium in der Landesmitte und die Lombardei im Norden mit ihren Metropolen Rom und Mailand auf.

Italien ist seit langem ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Viele Städte leiden allerdings unter dem Massentourismus, was für viele Einheimische zum Problem wird. Daher wird vielerorts versucht, die Besucherzahlen für einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu regulieren. Venedig etwa erhebt in den Spitzenzeiten eine Eintrittsgebühr von fünf Euro für Tagesausflügler. Ob das hilft gegen die Touristenmassen, ist Experten zufolge aber zweifelhaft.

Das Land steht auch bei deutschen Touristen weit oben auf der Beliebtheitsskala. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden fast 187.000 Flughafenpassagiere gemeldet, die aus Deutschland in Italien ankamen, wie der Tourismusverband Enit mitteilte. Das seien 4,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das Sommerquartal liegen demnach mehr als 50.000 Flugbuchungen aus Deutschland vor, ein Plus von 21,5 Prozent im Vergleich zu Juni-August 2023.

(Bericht von Antonella Cinelli, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz.)