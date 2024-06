ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Compugroup auf 57 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup von 61 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Seit seiner letzten Bewertung der Aktie seien die durchschnittlichen Bewertungsmultiplikatoren gesunken, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies berücksichtigte der Experte nun auch in seinem Kursziel. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal habe positive und negative Aspekte mit sich gebracht. Woller senkte in der Folge zwar seine Margenannahmen, behält aber seine Wachstumsprognosen bei./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 08:32 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

