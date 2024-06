GNW-Adhoc: Vertex bringt Accelerator+ für SAP ERP auf den Markt und bietet damit eine einheitliche globale Plattform zur Bewältigung komplexer Steuerfragen

^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.

(?Vertex" oder das ?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat heute die Einführung von Vertex Accelerator+ für SAP ERP bekannt gegeben - dem Steuerverwaltungstool der nächsten Generation, das die Funktionen von Vertex Accelerator und Vertex Chain Flow Accelerator in einer einzigen konsolidierten globalen Lösung vereint. Diese innovative Lösung bietet eine umfassende und intuitive Schnittstelle, die die Einrichtung, Konfiguration, Reporting und Steuerverwaltung für alle globalen und nationalen Anforderungen vereinfacht und vereinheitlicht. Accelerator+ ermöglicht Unternehmenswachstum durch die Rationalisierung von Steuerprozessen, die Erleichterung von Cloud- Transformationsinitiativen und die Schaffung einer soliden Grundlage für eine aktuelle oder zukünftige Migration zu S/4HANA. Mit der zunehmenden digitalen Transformation in verschiedenen Branchen sehen sich Unternehmen mit allgemeinen Skalierungsproblemen konfrontiert - darunter ungenaue Steuerberechnungen, manuelle Datenverarbeitung, Compliance-Probleme und steigende Kosten. Accelerator+, das entweder mit der Steuer-Engine der Vertex O- Serie oder dem Tax Decision Tool for VAT eingesetzt wird, vereinfacht diese Komplexität für SAP ERP-Kunden, die globale Lieferketten verwalten. Die Lösung bietet eine Vielzahl wichtiger Funktionen, wie Zentralisierung, fortschrittliches Reporting, geografische Standortidentifizierung und eine verbesserte Lösung für die Steuerberechnung bei Warenbewegungen. ?Accelerator+ spiegelt unser Engagement wider, die Steuerautomatisierung und -Compliance für SAP-Kunden zu vereinfachen, indem wir die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit verbessern und gleichzeitig die Komplexität und die Kosten reduzieren. Letztendlich stellen wir unseren Kunden die notwendige Technologie zur Verfügung, um ihre Einführung von SAP S/4HANA zu unterstützen", so Brian Wilchusky, Senior Director of SAP Global Partnerships bei Vertex. ?Vertex ist weiterhin bestrebt, SAP-Kunden dabei zu unterstützen, positive Ergebnisse zu erzielen und die Ziele ihrer Geschäfts- und Prozesstransformationen zu verwirklichen." Bestehende Kunden haben die Flexibilität und den Support, die Lösungen innerhalb ihres aktuellen Portfolios zu nutzen, bis sie sich für eine Migration zu einem Zeitpunkt entscheiden, der ihren Anforderungen entspricht. Klicken Sie hier (https://www.vertexinc.com/solutions/products/vertex-indirect- tax-accelerator-plus-sap-erp), um mehr über Vertex Accelerator+ für SAP ERP zu erfahren. Weitere Einzelheiten zur Integration von Vertex-Lösungen in SAP und zu unserer Steuertechnologie-Suite finden Sie auf unserer SAP-Partner-Seite (https://www.vertexinc.com/partners/technology-partners/sap). Über Vertex Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com (http://www.vertexinc.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./). Copyright © 2024 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken, können sich in der Zukunft jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und begründen keine Verpflichtung zur Lieferung von Hardware, Code oder Funktionen. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen verwendet werden. Die Entwicklung, Freigabe und zeitliche Planung der beschriebenen Merkmale oder Funktionen der Produkte von Vertex liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der U.S. Securities and Exchange Commission (?SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, zu deren Aktualisierung Vertex nicht verpflichtet ist. Vertex - Unternehmenskontakt: Rachel Litcofsky Vertex, Inc. mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com) Anlegerkontakt: Joe Crivelli Vertex, Inc. ir@vertexinc.com (mailto:ir@vertexinc.com) °