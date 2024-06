Deutschland bestellt 38 Airbus-Helikopter für Bundespolizei - Lieferung ab 2029

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will die Hubschrauber-Flotte der Bundespolizei mit neuen Maschinen von Airbus erneuern. Das Bundesinnenministerium habe 38 Helikopter vom Typ H225 Super Puma bestellt, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin mit. Hinzu kämen Optionen über weitere sechs Exemplare des Typs. Laut Bundesinnenministerium hat der Vertrag ein Volumen von knapp 1,9 Milliarden Euro. Die neuen Maschinen sollen ab dem Jahr 2029 ausgeliefert werden.

Die Hubschrauber können zum Transport von Spezialkräften und zur Brandbekämpfung eingesetzt werden - oder zur Katastrophenhilfe, wie sie bei den verheerenden Überschwemmungen in Bayern und Baden-Württemberg benötigt wird. Der Auftrag enthält laut Innenministerium zudem zwei Flugsimulatoren sowie weitere Ausstattung und Dienstleistungen.

Die neuen Maschinen sollen bei der Bundespolizei ältere Hubschrauber aus dem Airbus-Konzern ersetzen, die laut Ministerium im Schnitt seit 30 Jahren im Einsatz sind./stw/jsl/jha/ngu