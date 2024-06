EQS-News: ProCredit Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung von 0,64 EUR je Aktie nach erfolgreichstem Jahr in der Unternehmensgeschichte

EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

ProCredit Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung von 0,64 EUR je Aktie nach erfolgreichstem Jahr in der Unternehmensgeschichte



06.06.2024 / 09:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ProCredit Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung von 0,64 EUR je Aktie nach erfolgreichstem Jahr in der Unternehmensgeschichte

Frankfurt am Main, 06. Juni 2024 - Die ProCredit Holding AG, die Muttergesellschaft der impact-orientierten ProCredit Gruppe, hat am Dienstag in Frankfurt am Main ihre ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2024 abgehalten. Die diesjährige Hauptversammlung fand wie im Vorjahr als Präsenzveranstaltung statt.

Insgesamt waren 77,45 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt.

Der Vorstand berichtete zunächst über die sehr positive operative und finanzielle Entwicklung der ProCredit Gruppe im Geschäftsjahr 2023. Das Konzernergebnis betrug 113,4 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalrendite von 12,2 % entsprach und das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte darstellte. In seiner Rede hob Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG, entsprechend hervor, dass die ProCredit Gruppe in 2023 einerseits stabiler und resilienter und andererseits deutlich profitabler geworden sei. „Die Kapital-, Ertrags- und Liquiditätslage der Gruppe war in ihrer Gesamtheit nie so stark und solide wie heute“, so Spechtenhauser. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Eigenkapitalrendite von 10 %-12 % prognostiziert. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis soll voraussichtlich bei rund 63 % liegen. Mittelfristig soll die Eigenkapitalrendite auf ein Niveau von rund 13 %-14 % steigen. Diesem werden Risikokosten von rund 30-35 Basispunkten und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis von rund 57 % (ohne Einmaleffekte) zugrunde gelegt. Die mittelfristige Prognose sowie eine Aktualisierung der Geschäftsstrategie der Gruppe wurden im Rahmen des zweiten Kapitalmarkttags der ProCredit bereits am 21. März 2024 vorgestellt. Mit einem Konzernergebnis im ersten Quartal 2024 von 33,5 Mio. EUR und einer Eigenkapitalrendite von 13,4 % startete die ProCredit gut ins neue Geschäftsjahr und unterstrich damit gleichzeitig die mittelfristigen Ziele der Gruppe.

Die persönlich haftende Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Mitglieder des Vorstands der ProCredit General Partner AG und die Mitglieder des Vorstands der ProCredit Holding AG wurden jeweils für das Geschäftsjahr 2023 von der Hauptversammlung entlastet. Ebenfalls entlastet wurden die Mitglieder der Aufsichtsräte der ProCredit General Partner AG, der ProCredit Holding AG & Co. KGaA sowie der ProCredit Holding AG jeweils für das Geschäftsjahr 2023.

Weiterhin hat die Hauptversammlung vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und der komfortablen Kapitalausstattung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,64 EUR je Stammaktie beschlossen. Gemäß der Dividendenpolitik der Gruppe, wonach ein Drittel des Konzernergebnisses als Dividende ausgezahlt werden soll, werden vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023 somit insgesamt 37,7 Mio. EUR als Dividende ausgeschüttet. Bereits zu Beginn der Hauptversammlung betonte Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG, dass „trotz der erfreulich ambitionierten Wachstumsziele ausreichend Kapital zur Verfügung steht, Aktionäre an dem Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen und dass vom Vorstand weiterhin viel Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Dividende und Wachstumsfinanzierung gelegt wird.“

Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG, kommentierte: „Die ProCredit Gruppe blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2023 mit dem besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte zurück. An dieser erfreulichen Entwicklung möchten wir insbesondere auch unsere Aktionär*innen teilhaben lassen. Es freut uns deshalb, dass die Hauptversammlung unserem Vorschlag zugestimmt hat, im Einklang mit unserer Dividendenpolitik, eine Dividende in Höhe von 0,64 EUR je Aktie auszuzahlen. Mit unserer aktualisierten Geschäftsstrategie möchten wir in den kommenden Jahren auf den Erfolgen des abgelaufenen Geschäftsjahres weiter aufbauen. Dabei planen wir, unser Kredit- und Einlagenportfolio sowie die Anzahl unserer Kunden mittelfristig deutlich auszubauen, um Skaleneffekte zu erzielen und die positiven Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Gesellschaften und Volkswirtschaften unserer Tätigkeitsländer auszuweiten.“

Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen wurden Frau Karin Katerbau und Frau Berna Ülman nach Ablauf ihrer regulären Amtszeit in den Aufsichtsrat gewählt, nachdem sie zuvor durch das Amtsgericht Frankfurt am Main zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt worden waren. Die Amtszeit der beiden Aufsichtsratsmitglieder läuft bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2028. Frau Katerbau ist Senior Advisor im Bereich Finanzwesen und Vorsitzende des Vorstands der OLB-Stiftung in Oldenburg. Frau Ülman ist Senior Advisor in den Bereichen Schwellenmärkte und Privatkundengeschäft.

Die Hauptversammlung billigte zudem eine Anpassung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft und die damit einhergehende Änderung der Satzung der ProCredit Holding AG. Der Vorstand und der Aufsichtsrat waren zuvor nach sorgfältiger Überprüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass die bestehenden Vergütungsregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats nicht mehr den gestiegenen Anforderungen an den Aufsichtsrat eines Unternehmens in der Rechtsform einer AG entsprechen.

Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 wurde erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebseite unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht.

Kontakt:

ProCredit Holding, Investor Relations, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 0, E-Mail: pch.ir@procredit-group.com

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

06.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ProCredit Holding AG Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49-69-951437-0 Fax: +49-69-951437-168 E-Mail: pch.info@procredit-group.com Internet: www.procredit-holding.com ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3, DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7, DE000A2YN7F2, DE000A2YN017 WKN: 622340 Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1919113

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1919113 06.06.2024 CET/CEST