EQS-News: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht Bekanntmachung zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen für die ProCredit Holding AG

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht Bekanntmachung zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen für die ProCredit Holding AG



Bekanntmachung der BaFin heute veröffentlicht

Erhöhung der Eigenmittelanforderungen um 0,75 Prozent-Punkte entspricht der Mitteilung der ProCredit Holding vom 6. März 2025

Frankfurt am Main, 23. Juni 2025 – Mit der heutigen Veröffentlichung gab die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Erhöhung der Eigenmittelanforderungen der ProCredit Holding bekannt, die sich aus einer Prüfung der Kreditprozesse ergab. In Summe haben sich die Eigenmittelanforderungen der Gesellschaft um 0,75 Prozent-Punkte erhöht, was damit der Mitteilung der ProCredit Holding vom 6. März 2025 entspricht.

Die Eigenmittelanforderungen der Gesellschaft sind in Folge einer Prüfung der Kreditprozesse nach § 10 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Nr. 2 Kreditwesengesetz (KWG) um 2 Prozent-Punkte gestiegen. Hintergrund der Anordnung ist, dass die Kredit- und Kreditrisikovorsorgeprozesse nicht vollumfänglich den Anforderungen der MaRisk und des KWG entsprechen. Die ProCredit Holding befindet sich hierzu bereits im Prozess, entsprechende Maßnahmen zu implementieren, die die Feststellungen adressieren.

Dem steht gegenüber, dass sich aufgrund von methodischen Änderungen im Rahmen des SREP-Prozesses die Eigenmittelanforderungen an die Gesellschaft um 1,25 Prozent-Punkte reduziert haben. In Summe haben sich die Eigenmittelanforderungen damit, wie erwartet, um 0,75 Prozent-Punkte erhöht und betragen für die harte Kernkapitalquote (CET1) zum Juni 2025 nun 9,9 % (Dezember 2024: 9,4 %).

Auswirkungen auf die mittelfristigen Prognosen der Eigenkapitalrendite und des Wachstums des Kreditportfolios ergaben sich hieraus ebenso wenig wie auf die Dividendenpolitik der Gesellschaft.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht zutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

