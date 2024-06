EQS-News: USU gewinnt Hightech-Unternehmen als Neukunden für IT Asset Management

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Möglingen, 6. Juni 2024.

Zur transparenten Steuerung ihrer IT-Assets hat sich ein führendes Unternehmen im Bereich Wehrtechnik („der Kunde“) für den Einsatz von USU IT Asset Management entschieden. Das USU-System wird im Rechenzentrum des Kunden gehosted werden. Durch die Konsolidierung sämtlicher IT-Assets in einer zentralen Configuration Management Database (CMDB) sollen alle technischen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Informationen stets aktuell sowie Revisions- bzw. Audit-sicher vorliegen.

Der deutsche Industriekonzern hatte sich in einem umfangreichen Proof of Concept für USU als Technologiepartner entschieden. Ausschlaggebend war neben dem Erfüllen der sehr hohen Sicherheitsanforderungen insbesondere die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Lösung. USU IT Asset Management wird mit den Modulen Discovery, CMDB, Analytics sowie Service Portfolio Management in zwei separaten Installationen betrieben werden.

„Im sensiblen Bereich der Wehrtechnik erfordert auch das IT Asset Management die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Wir freuen uns daher über das Vertrauen des Kunden in USU als Lösungspartner“, so Achim Rudolph, Senior Vice President und Managing Director von USU.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

