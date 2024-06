GNW-Adhoc: SDVerse nutzt Spryker zur Förderung der Zukunft Software-definierter Fahrzeuge

^* General Motors, Wipro und Magna arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von

SDVerse, einer innovativen Vermittlungsplattform für Verkäufer und Käufer von Automobilsoftware * Mit SDVerse sollen die Kosten gesenkt, die Geschwindigkeit erhöht und die Transparenz bei der Softwareentwicklung und -beschaffung für Automobilunternehmen verbessert werden * Dank der modularen Technologie von Spryker kann SDVerse den globalen Marketplace schnell lancieren und gleichzeitig flexibel an zukünftige Anforderungen anpassen BERLIN und NEW YORK, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die führende globale Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B- Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT Commerce, und SDVerse, ein revolutionärer Marketplace für die Kommerzialisierung von Automobilsoftware, haben heute ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben. Mit SDVerse sollen die Kosten gesenkt, die Geschwindigkeit erhöht und die Transparenz bei der Softwareentwicklung und -beschaffung für Automobilunternehmen verbessert werden, indem ein Marketplace für Käufer und Verkäufer geschaffen wird. Durch die Vernetzung aller Akteure des automobilen Ökosystems auf einer Plattform wird der Marketplace die Innovation und Einführung Software-definierter Fahrzeuge beschleunigen. In den nächsten zehn Jahren wird sich der Markt für Automobilsoftware voraussichtlich verdoppeln. Bisher hat sich die Automobilindustrie auf Hardware konzentriert, sodass die Entwicklung neuer Funktionen Jahre dauern konnte. Nun ermöglicht der Wechsel von einem Hardware-definierten zu einem Software- definierten Fahrzeugkonzept mehr Flexibilität und eine schnellere Verfügbarkeit neuer Funktionen für die Verbraucher. Zur Erfüllung dieser Anforderung haben die Branchenführer General Motors, Wipro und Magna daher SDVerse lanciert. Der erste Marketplace seiner Art ist unabhängig, branchenorientiert sowie Standard- agnostisch und steht Erstausrüstern (OEMs), Zulieferern, Start-ups und anderen Unternehmen mit entsprechenden Softwareangeboten, Tools und Dienstleistungen für die Automobilindustrie zur Verfügung. ?Derzeit erleben wir einen revolutionären Wandel hin zu Software-definierten Fahrzeugen. Fahrzeuge entwickeln sich von reinen Transportmitteln zu anpassungsfähigen Partnern auf der Straße und setzen neue Maßstäbe im Bereich der Automobiltechnologie", erklärte Prashant Gulati, CEO von SDVerse. ?In Gesprächen mit unseren Kunden wurde deutlich, dass sie bei dieser Umstellung aufgrund mangelnder Transparenz im Software-Ökosystem vor Herausforderungen stehen, die den Fortschritt verlangsamen. Mit der Förderung einer besseren Zusammenarbeit zwischen Käufern und Verkäufern können wir diese Probleme beheben und sinnvolle Veränderungen schneller und zu geringeren Kosten für die Verbraucher umsetzen." Käufer erhalten mit SDVerse mehr Transparenz zur Verbesserung von Make-or-Buy- Entscheidungen für Automobilunternehmen. Die Plattform bietet ihnen Zugriff auf eine breite Palette an Softwareprodukten und Dienstleistungen, mit denen sie ihre internen Engineering-Ressourcen optimieren und ihre Effizienz steigern können. Verkäufer profitieren von der Möglichkeit, sich so zu positionieren, dass sie ihre Angebote direkt bei den Kunden vermarkten können, die aktiv danach suchen. So ergibt sich das Potenzial für höhere Einnahmen und eine größere Marktpräsenz. ?In einer dynamischen Branche wie der Automobilindustrie bestehen viele anspruchsvolle Elemente im Beschaffungsprozess", kommentierte Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. ?SDVerse benötigte angesichts der sich schnell weiterentwickelnden Technologie im Bereich der Automobilsoftware die Fähigkeit zur schnellen Modularität und Anpassung. Software-definierte Fahrzeuge werden sich per Definition ständig weiterentwickeln. Aus diesem Grund muss die Technologie, die den Austausch dieser Software ermöglicht, ebenso flexibel sein, damit sie zukunftssicher bleibt." Daher hat sich SDVerse für den Betrieb seines globalen Marketplace für Spryker entschieden, um eine schnellere Time-to-Value und Flexibilität für die Zukunft zu erzielen. Dank der Composable-Commerce-Funktionen von Spryker kann SDVerse den Marketplace schnell lancieren, Entwicklungszeit und -kosten einsparen und den Schwerpunkt auf differenzierende Funktionen legen. Darüber hinaus erhält SDVerse mit der App Composition Platform von Spryker Zugriff auf ein Ökosystem externer Anwendungen. Dank der unkomplizierten Integration dieser Funktionen kann SDVerse den Wert der Anwendungen und Dienste schnell testen und sich flexibel an veränderte Branchen- und Kundenanforderungen anpassen. ?Bei diesem Projekt mussten wir schnell handeln. Spryker bietet die perfekte Kombination aus Standardfunktionen und Modularität, sodass wir die Plattform schnell in Betrieb nehmen und gleichzeitig an unsere individuellen Anforderungen anpassen können", so Prashant Gulati, CEO von SDVerse. ?Das Team von Spryker kennt die Herausforderungen von B2B-Unternehmen und hat eine benutzerfreundliche Plattform für den digitalen Handel entwickelt, mit der wir einen echten Einfluss auf die Branche haben und einen hohen Mehrwert für unsere Kunden schaffen können." Das kommerzielle Go-Live-Datum für den SDVerse Software-Marketplace ist für das 3. Quartal 2024 geplant. SDVerse und Spryker nehmen vom 5. bis 6. Juni 2024 an der AutoTech in Detroit teil. Über SDVerse SDVerse ist ein B2B-Sales-Marketplace für Käufer und Verkäufer von Automobilsoftware, der gemeinsam von General Motors, Magna und Wipro entwickelt wurde. Ziel ist die Revolutionierung des Entwicklungs- und Beschaffungsprozesses von Automobilsoftware durch die Bereitstellung einer Vermittlungsplattform für Käufer und Verkäufer von Automobilsoftware. Dabei handelt es sich um einen unabhängigen, branchengesteuerten und Standard-agnostischen Marketplace, der OEMs, Zulieferern, Start-ups und allen anderen Unternehmen mit entsprechenden Softwareangeboten, Tools und Dienstleistungen zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter sdverse.auto (https://www.sdverse.auto/). Folgen Sie SDVerse auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sdverse/). Über Spryker Spryker ist die führende globale Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API- First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität zur Anpassung, Skalierung und schnellen Markteinführung bietet und gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise Marketplaces, IoT- Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com (https://spryker.com/). 