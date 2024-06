Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.06.2024 Kursziel: 2,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Mehrheitliche Veräußerung von Ultrasonic dürfte zu spürbarer Entschuldung führen MS Industrie hat vergangene Woche gemeldet, eine strategische Partnerschaft für das Segment Ultrasonic eingehen zu wollen. Geplantes Joint Venture: Mit der zur Schunk Group gehörenden Schunk Sonosystems GmbH wurde laut MS Industrie vereinbart, dass diese sich mit einfacher Mehrheit (MONe: 51%) an der bislang 100%-igen Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH (Segment MS Ultrasonic) beteiligt. Die Schunk Group mit Sitz im hessischen Heuchelheim zählt mit ca. 9.600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 1,6 Mrd. EUR u.a. zu den führenden Anbietern von Maschinen und Systemen im Bereich des Ultraschall-Metallschweißens, das sich durch die Kompetenzen von MS Ultrasonic im Bereich des Ultraschall-Kunststoffschweißens sinnvoll ergänzen lässt und damit Synergiepotenziale ermöglichen sollte. Das Closing des noch unter dem Vorbehalt transaktionsüblicher Freigaben stehenden Deals wird im Laufe des Monats Juli erwartet. Erwartete Folgen des Verkaufs: Infolge der Entkonsolidierung würde das Segment MS Ultrasonic bei MS Industrie zukünftig als strategische Minderheitsbeteiligung nach der at equity-Methode konsolidiert werden. In 2023 wurde ein Segmentumsatz i.H.v. 78,3 Mio. EUR und ein EBIT von 4,0 Mio. EUR erzielt. Damit fiele knapp ein Drittel des Jahresumsatzes des Konzerns weg, während fortan der Ergebnisbeitrag von Ultrasonic anteilig erst unterhalb des EBITs als Beteiligungsergebnis in die GuV einfließen würde. Zudem rechnen wir bilanzseitig mit einem signifikanten Entschuldungseffekt, da mit 29,0 Mio. EUR per 31.12. das Gros der Bankverbindlichkeiten der MS Industrie-Gruppe auf das Segment Ultrasonic entfiel. Neben der Entkonsolidierung der Schulden durch die Schunk-Beteiligung gehen wir von einem Kaufpreis für den 51%-Anteil im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich aus, woraus sich (hochgerechnet auf 100%) ein EV von mindestens 60 Mio. EUR (MONe) für die Ultraschall-Tochter ableiten ließe. Dies käme einem u.E. sehr attraktiven EV/EBIT-Multiple von ca. 15x (bezogen auf 2023) gleich. Gepaart mit der Umstellung der Konzernrechnungslegung auf HGB und dem damit verbundenen Wegfall eines Großteils der Leasingverbindlichkeiten (vgl. Comment vom 29.4.2024) würde die Transaktion zu einer weiteren nennenswerten Bilanzverkürzung bei MS Industrie beitragen und dürfte die Verschuldung des Konzerns nochmals erheblich reduzieren. Perspektivisch sollte dies dem Vorstand auch Spielräume für eine Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen bzw. Aktienrückkäufe eröffnen. Fazit: Die geplante Veräußerung der Mehrheit an MS Ultrasonic lässt MS Industrie zwar deutlich schrumpfen, ermöglicht u.E. aber eine spürbare Entschuldung des Konzerns. Zugleich partizipieren das Unternehmen bzw. die Investoren über die Minderheitsbeteiligung weiterhin am operativen Erfolg der Einheit, die über ein ausgewiesenes Technologie-Know-how verfügt. Wir halten die Rationale der Transaktion daher für einleuchtend. Wenngleich sich der Investment Case damit zukünftig wieder auf die Antriebslösungen des Segments XTEC fokussiert, erachten wir die Aktie auch vor dem Hintergrund der erwarteten Bilanzverbesserungen unverändert als attraktiv. Wir werden die notwendigen Prognose- und Modellanpassungen vornehmen, sobald der genaue Zeitpunkt der Entkonsolidierung feststeht bzw. mit dem H1-Bericht im August erstmals eine HGB-Bilanz vorgelegt wurde und bestätigen einstweilen Rating und Kursziel. 