EQS-News: Hotelbird führt die digitale Guest Journey in allen Motel One Hotels in Rekordzeit ein

Hotelbird führt die digitale Guest Journey in allen Motel One Hotels in Rekordzeit ein



07.06.2024

Berlin, 07. Juni 2024. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Hotelbird, führender Anbieter für digitale Lösungen entlang der Guest Journey in Hotels, erfolgreich die Integration seines Systems in über 90 Hotels der Motel One Budget-Design-Hotelkette in nur drei Monaten abgeschlossen hat. Hotelbird ermöglicht es den Gästen von Motel One nun, den Check-in und die Zahlung über die Motel One Website & App durchzuführen. Die Integration von Hotelbird über die Open API in die vorhandenen Motel One Kanäle markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der digitalen Guest Journey.

Schnelle und effiziente Implementierung

Hotelbird bietet Hotels innovative Technologien zur Verbesserung der Gästeerfahrung und Effizienzsteigerung des Hotelpersonals. Der Rollout, gemeinsam mit Partnern wie Adyen und SIHOT, bei Motel One stellt einen wichtigen Meilenstein dar und zeigt die Fähigkeit von Hotelbird, große Projekte innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. Durch die nahtlose Integration von Hotelbird in die bestehende Motel One Umgebung werden wesentliche Mehrwerte geschaffen, die den Gästen einen schnellen und zeitgemäßen Aufenthalt ermöglichen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit und Zukunftsperspektiven

Daniel Müller, Co-CEO von Motel One, betont: „Durch die gute Zusammenarbeit mit Hotelbird können wir unseren Mitarbeitenden sowie unseren Gästen eine moderne digitale Technologie zur Verfügung stellen, die den Check-in Prozess vereinfacht und beschleunigt. Mit Hotelbird haben wir einen Partner gefunden, der mit uns unsere Vision eines dynamischen Hotelangebots verwirklicht.“

Juan Sanmiguel, CEO von Hotelbird, fügt hinzu: „Die Partnerschaft mit Motel One verdeutlicht die zentrale Rolle digitaler Prozesse für den Erfolg der Branche. Das richtige Mindset, ein starker Wille und Veränderungsbereitschaft waren entscheidend für die schnelle Umsetzung dieses Projekts. Ich danke unserem Projektteam, unseren externen Partnern wie Adyen und SIHOT sowie dem Team von Motel One für die erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Zukunftsweisende Technologien

Der Online Check-in ist für alle beOne Member bequem und flexibel über die Motel One App und Webseite möglich. Zudem können Gäste in ausgewählten Hotels die Motel One App nutzen, um digital mit einem Mobile Key auf ihre Zimmer zuzugreifen. Die nahtlose Integration von Hotelbirds digitaler Kundenkommunikation in die bestehende E-Mail-Kommunikation ermöglicht es, Hotelgästen personalisierte E-Mails oder Push-Nachrichten zu schicken. So können wichtige Informationen, Veranstaltungshinweise und Angebote im Motel One-Branding automatisiert an den Gast verschickt werden. Mit dem erfolgreichen Rollout bei Motel One etabliert sich Hotelbird als führender Partner für Großprojekte zur Digitalisierung der Guest Journey in Hotelketten und gewinnt zunehmend Aufmerksamkeit von großen internationalen Hotelketten.



Über Hotelbird GmbH

Hotelbird bietet die Kerntechnologie für eine nahtlose digitale Gästeerfahrung und befähigt Gastgeber, ihren operativen Erfolg zu steigern. Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich Hotelbird als führender Anbieter von digitalen Check-in / out-Lösungen etabliert. Hotelbird hat den mit Abstand größten Marktanteil in Deutschland und genießt großes Vertrauen in der Hotellerie. Die meisten führenden deutschen Hotelketten setzen auf die Hotelbird-Plattform. Als erster spezialisierter Anbieter am Markt bringt Hotelbird einen enormen Erfahrungsschatz mit, von dem die Partner profitieren.

Weitere Informationen: https://hotelbird.com/



Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/



