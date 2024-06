ASML Holding - Vor vierstelligen Notierungen?

Am vergangenen Freitag hatten wir an dieser Stelle auf die Ausbruchssituation beim STOXX® Europe 600 Technologies hingewiesen. Das dortige Mehrjahreshoch geht bei der ASML-Aktie mit dem Vorstoß auf ein neues Allzeithoch (972 USD) einher. Zu einem spannenden Sektorchart gesellt sich also auch noch ein vielversprechender Kursverlauf auf Einzeltitelebene. Doch der Reihe nach, denn der Technologietitel profitiert möglicherweise von zwei weiteren Kurstreibern. Zum einen kann die Kursentwicklung seit 2021 als große Tradingrange interpretiert werden, welche ein langfristiges Kursziel von knapp 1.200 EUR bereithält. Zum anderen bildete das Papier seit März eine klassische Flaggenkonsolidierung aus (siehe Chart). Interessanterweise lässt sich das Kursziel dieser zweiten trendbestätigenden Formation ebenfalls auf rund 1.200 EUR taxieren. Bei Erreichen der diskutierten Ziele könnte auch der Faktor „Saisonalität“ helfen. Auf Basis der Daten seit 2000 kann der Titel vom 20. Juni bis Ende Juli im Mittel um rund 6 % zulegen. Unter Money Management-Aspekten bietet sich indes – je nach Risikoneigung – eine Absicherung auf Basis der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 903 EUR) bzw. auf Basis des Tief von Anfang Mai bei 804 EUR an.

ASML Holding (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

