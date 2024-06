EQS-News: DATAGROUP erweitert Cloud-Angebot: Ernennung zum Pinnacle Partner und VMware Cloud Service Provider

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP erweitert Cloud-Angebot: Ernennung zum Pinnacle Partner und VMware Cloud Service Provider



11.06.2024

Pliezhausen, 11. Juni 2024. DATAGROUP ist ab sofort mit dem Status als Pinnacle Partner, der höchsten Stufe im Broadcom Advantage Partnerprogramm, offiziell VMware Cloud Service Provider für den europäischen Markt. Mit den Managed VMware Cloud Foundation Services trägt DATAGROUP dazu bei, die Cloud-Infrastruktur von Kunden zu modernisieren und Innovation zu fördern. Die neue Partnerschaft ermöglicht es DATAGROUP unter anderem, souveräne Cloud Services bereitzustellen und damit die Datenresidenz und rechtlichen Kontrollen zu unterstützen.

DATAGROUP ist jetzt Pinnacle Partner und somit offizieller VMware Cloud Service Provider (VCSP) im Broadcom Advantage Partnerprogramm für den europäischen Markt. Pinnacle ist die höchste Stufe des Programms und steht für umfassendes technologisches Know-how und Kompetenz im Umgang mit den vielschichtigen Kundenanliegen. Diese Auszeichnung ermöglicht es DATAGROUP VMware Cloud Foundation (VCF) bei gemeinsamen Kunden als private Cloud-Infrastruktur einzusetzen. So werden Kunden dabei unterstützt, ihre individuelle Infrastruktur zu modernisieren und die technische Resilienz und Innovationskraft zu verbessern.

„Als Pinnacle Partner wird die Expertise, Erfahrung und der Einfluss von DATAGROUP in der Branche eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud zu begleiten”, erläutert Ahmar Mohammad, Vice President, Partners, Managed Services and Solutions GTM des Bereichs VMware Cloud Foundation bei Broadcom. „Das VCSP Pinnacle Tier ist darauf ausgerichtet, eine stärkere Beziehung zu unseren wertvollsten VCSP-Partnern aufzubauen, damit diese für ihre Kunden ein hocheffizientes Cloud-Betriebsmodell umsetzen können, dass die Skalierbarkeit und Agilität der Public Cloud mit der Sicherheit und Leistung einer Private Cloud kombiniert.”

„Die Aufnahme in den Kreis der Pinnacle Partner unterstreicht unsere starke Partnerschaft und macht uns sehr stolz”, so Joachim Rath, Geschäftsführer bei DATAGROUP. „DATAGROUP setzt schon seit vielen Jahren auf die erweiterten technischen Möglichkeiten der VMware Produkte und wird auch in Zukunft auf VMware vertrauen.”

Pinnacle Partner sind die am stärksten entwickelten, strategischen Partner von Broadcom, die über zahlreiche Zertifizierungen und nachweislich große Erfolge in Vertrieb und Service verfügen. Broadcom arbeitet eng mit den Pinnacle Partnern zusammen, unter anderem beim Vertrieb an gemeinsame Kunden, um grundlegende Technologien für die Weiterentwicklung der digitalen Landschaft bereitzustellen.

Weitere Informationen zum DATAGROUP WMware White Label Angebot für Cloud Service Provider sind auf folgender Website zu finden: https://www.datagroup.de/vmware-csp/

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

