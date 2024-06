EQS-News: DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA: Geplanter Börsengang kommt vorerst nicht zu Stande

EQS-News: DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA: Geplanter Börsengang kommt vorerst nicht zu Stande



12.06.2024 / 14:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





–WERBUNG –

Corporate News

DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA: Geplanter Börsengang kommt vorerst nicht zu Stande

Zeichnungsvolumen trotz großem Interesse nicht ausreichend für den operativen Start des Geschäftsmodells

Der Zielgruppe der Millennials fehlt häufig noch ein Zugang, um sich an Neuemissionen beteiligen zu können. Hier kam es durch Entscheidungen einzelner großer Banken darüber hinaus zu Enttäuschungen

Möglichkeiten für ein späteres Börsenlisting und Alternativen werden nun geprüft, hier könnte sich auch eine Einbeziehung institutioneller Investoren ergeben

Hamburg, 12. Juni 2024 – Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA (WKN: DWRX24, ISIN: DE000DWRX249, folgend DAVIGOworx) hat in der Zeichnungsphase vom 22. Mai bis 12. Juni 2024 bis zu 5.000.000 Aktien zur Zeichnung angeboten. Trotz sehr lebhafter Resonanz, insbesondere aus der Adressierung von Anlegern unter den sogenannten Millennials, reichten die Zeichnungen aber nicht aus, um das selbst gewählte Mindestvolumen zu erreichen.

Damit werden der geplante Börsengang und die Einbeziehung der Aktien in den gehobenen Freiverkehr (Primärmarkt) der Börse Düsseldorf aktuell nicht erfolgen. Das Unternehmen prüft aber verschiedene Wege und Maßnahmen, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Einbeziehung ihrer Aktien an einer Börse oder eine Alternative zu realisieren.

Hierbei werden die in der Zeichnungsfrist gemachten Erfahrungen eine wesentliche Rolle spielen. So gab es größere Banken, die entgegen ersten konkreten Informationen dann doch keine Zeichnungen ermöglichten. Enttäuschend für Anleger, die dort nicht ordern konnten. Zudem verfügen viele interessierte private Investoren derzeit nur über Verbindungen zu Neobrokern, welche keine Zeichnungen von Neuemissionen ermöglichen. Hier gilt es Lösungen zu finden, die einer breiteren Anlegerschicht den Zugang ermöglichen.

Auch wird die Gesellschaft prüfen sich institutionellen Investoren zu öffnen, die in Gesprächen vor dem Hintergrund der erzielten Renditen aus dem Einsatz der Investmenttechnologie Interesse an DAVIGOworx gezeigt haben.

Kontakte

DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA

vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin DAVIGOworx Management GmbH, diese wiederum vertreten durch Herrn

Dipl. Kfm. Simon Marbach

Heimhuder Strasse 52, 20148 Hamburg

E-Mail: contact@davigoworx.com

Internet: www.davigoworx.com

Investor- und Public-Relations

Ingo Janssen, Geschäftsführer

UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

T. +49 (0)40 6378-5417, F. -5423

E-Mail: ir@ubj.de

Internet: www.ubj.de

Über die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA

Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA ist eine in Deutschland ansässige Investitions- und Beteiligungsgesellschaft. Die Marktbeobachtung, der Auswahlprozess, die fortlaufende Bewertung und auch Empfehlungen zu Investitionen oder einem Verkauf ihrer Beteiligungen erfolgen für public equity mit Hilfe des sogenannten Renditefinders, einer proprietären, regelbasierten Investment- Technologiesoftware. DAVIGOworx investiert aber nicht nur in etablierte Weltkonzerne, sondern zukünftig auch in vielversprechende Start-ups (private equity). Durch diese Kombination werden die Risiken der Einzelinvestments sehr breit gestreut verteilt. Die Investitionen können in jeder Form, also insbesondere direkt oder auch mittelbar über bereits bestehende Beteiligungsstrukturen erfolgen. Eine regelmäßige tägliche, automatisierte Bewertung (Validierung) der gehaltenen börsengelisteten Unternehmensbeteiligungen erfolgt durch den Renditefinder, um für mögliche Verkäufe das richtige Timing zu finden.

12.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA Heimhuder Str. 52 20148 Hamburg Deutschland ISIN: DE000DWRX249 WKN: DWRX24 EQS News ID: 1923737

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1923737 12.06.2024 CET/CEST